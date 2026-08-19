Milagro en el Pacífico: pescadores de Chiapas sobreviven 5 días a la deriva sobre una hielera Tras 5 días desaparecidos, los pescadores fueron localizados a la deriva; conoce cómo fue su rescate (@SEMAR_mx)

La Secretaría de Marina dio a conocer que localizó a dos pescadores que se encontraban desaparecidos desde hace 5 días; los hombres fueron encontrados a la deriva sobre una hielera, mar adentro frente a las costas de Chiapas.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, la localización de los dos hombres fue realizada a través de una operación de búsqueda y rescate.

¿Cómo quedaron a la deriva los pescadores de Chiapas?

Según lo informado por la Secretaría de Marina, la búsqueda de los dos pescadores de 53 y 32 años de edad comenzó después de que las autoridades recibieran una llamada de auxilio por parte de una cooperativa pesquera.

El personal de la cooperativa habría solicitado apoyo en la búsqueda de los dos pescadores, quienes habían zarpado en una embarcación llamada “Camaronera” y con quienes no habían tenido comunicación desde el pasado 14 de agosto.

Hasta el momento de la publicación de la nota, no se ha dado a conocer qué pasó con la embarcación “Camaronera” y por qué quedaron a la deriva los dos pescadores.

¿Cómo fueron rescatados los pescadores que se encontraban a la deriva en una hielera?

Tras la solicitud de apoyo para localizar a los pescadores, la Secretaría de Marina realizó un operativo para dar con su paradero, logrando la localización de los hombres a 130 millas náuticas (240.76 kilómetros) de las costas del estado de Chiapas.

“La Secretaría de Marina, a cargo del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, desplegó unidades de superficie y aéreas, realizando la recuperación de las personas bajo el concepto trinomio (buque-interceptora-aeronave), lo que permitió ampliar la cobertura de búsqueda y lograr su localización”, fue parte de lo compartido en el comunicado.

Tras ser ubicados los pescadores, una Patrulla Oceánica de la Armada de México se dirigió al área para realizar las maniobras de rescate y salvar a los dos hombres.

Tras su rescate, los pescadores fueron valorados médicamente por parte del personal de sanidad naval, para después ser llevados en helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica antes de ser entregados a su familia.