Nuevo angiógrafo en el INER, amplía atención de procedimientos de alta especialidad

Nuevo angiógrafo en el INER Nuevo angiógrafo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), permite ampliar atención de procedimientos de alta especialidad en la sala de hemodinamia híbrida y realizar procedimientos híbridos de alta complejidad

Con la operación de un nuevo angiógrafo, en la sala de hemodinamia híbrida, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), de la Secretaría de Salud, fortaleció la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares y respiratorias complejas.

Juan José Orozco Gutiérrez, jefe del Servicio de Hemodinamia del INER, indicó que con la incorporación de dicho equipo se ha ampliado la capacidad para realizar procedimientos híbridos, es decir, intervenciones de mínima invasión combinadas con procedimientos quirúrgicos en un mismo entorno seguro y con condiciones microbiológicas adecuadas.

Entre las ventajas que ofrece el nuevo angiógrafo, es que se pueden fusionar imágenes de ultrasonido y tomografía, lo que mejora la visualización de estructuras vasculares y facilita intervenciones de alta complejidad.

Como parte de su visión de futuro, el INER busca consolidarse como un centro de referencia nacional en tromboembolia pulmonar e hipertensión pulmonar, mediante la implementación del código PERT (Pulmonary Embolism Response Team), un modelo de atención multidisciplinaria para responder de manera rápida a esta enfermedad, considerada la tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo.

Es importante mencionar que el nuevo angiógrafo del INER, el cal fue donado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, contribuye a fortalecer la capacidad tecnológica del instituto y a consolidar una atención más oportuna, precisa y segura para personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares de alta complejidad.

Orozco Gutiérrez resaltó que en las últimas ocho semanas se han realizado 64 procedimientos de distinta complejidad.

Entre los principales beneficios para las y los pacientes están procedimientos más rápidos, menor exposición a radiación, reducción en el uso de medio de contraste y mayor precisión diagnóstica y terapéutica.

Orozco Gutiérrez destacó que esta tecnología ha sido especialmente relevante para la atención de pacientes con hemoptisis, un sangrado de la vía respiratoria que puede poner en riesgo la vida.

Mediante procedimientos de embolización es posible localizar y sellar el vaso sanguíneo responsable del sangrado, permitiendo que las personas continúen posteriormente con el tratamiento de enfermedades como tuberculosis o cáncer.

En el INER, muchos de estos pacientes tienen entre 20 y 50 años, por lo que el acceso oportuno a esta atención puede representar una diferencia sustancial en su supervivencia y recuperación.

El nuevo equipo también ha permitido desarrollar procedimientos como el implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI), una alternativa a la cirugía cardíaca abierta que puede favorecer una recuperación más rápida y el egreso hospitalario en aproximadamente 48 horas.

Además de la atención clínica, la sala de hemodinamia híbrida fortalece la formación de recursos humanos, ya que el servicio integra un equipo multidisciplinario de alrededor de 30 personas, entre personal médico, de enfermería y técnico, que recibe capacitación continua en intervencionismo, manejo de materiales y uso óptimo de la tecnología.