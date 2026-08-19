Plan Oriente amplía la oferta educativa con seis nuevos bachilleratos en el Edomex

Plan Oriente amplía la oferta educativa con seis nuevos bachilleratos en Edomex

En el oriente del Estado de México, seis nuevos bachilleratos tecnológicos quedaron concluidos como parte del Plan Oriente, una estrategia impulsada por los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para ampliar las opciones educativas de los jóvenes sin que tengan que alejarse de sus comunidades.

Los nuevos planteles, ubicados en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco, cuentan en conjunto con capacidad para ocho mil 910 estudiantes y ofrecen carreras técnicas relacionadas con áreas consideradas de creciente demanda.

Oferta técnica

En Chalco, los estudiantes podrán elegir entre Logística, Preparación de Alimentos y Bebidas y Producción Industrial de Alimentos, mientras que en Chimalhuacán la oferta está integrada por Inteligencia de Negocios, Urbanismo y Desarrollo Sostenible e Inteligencia Artificial.

Para los jóvenes de Ecatepec, el nuevo bachillerato incorpora las carreras de Nanotecnología, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, mientras que en Ixtapaluca se podrán cursar Ciberseguridad, Enfermería General y Urbanismo y Desarrollo Sostenible.

En Nezahualcóyotl, las opciones incluyen Software Embebido, Inteligencia Artificial y Producción Digital y Experiencias Inmersivas. En Texcoco, la oferta está orientada a Ciberseguridad, Sistemas de Producción Agrícola y Sistemas de Producción Pecuaria.

La infraestructura busca que los estudiantes encuentren dentro de sus propias comunidades alternativas para continuar con su formación media superior, al tiempo que se incorporan especialidades vinculadas con tecnología, producción y servicios.

La ampliación de la infraestructura educativa no se limita a los seis planteles recién concluidos. Durante 2025 también se realizaron trabajos de reconversión en escuelas de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan.

Estos trabajos permitieron adaptar distintos espacios para responder a las necesidades educativas de la región y ampliar las posibilidades de atención para los estudiantes del oriente mexiquense.

El Plan Oriente contempla además aumentar la matrícula con cuatro mil 950 nuevos lugares de educación media superior. Dentro de esta etapa se encuentran considerados nuevos Bachilleratos Tecnológicos en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco.

A esta expansión se suman los Ciberbachilleratos proyectados en La Paz, Texcoco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, con lo que la estrategia busca continuar ampliando la oferta educativa en distintos puntos del Estado de México.