Resultados examen de control UNAM: Rector Lomelí adelanta cuándo se publicarán Conoce cuándo podrían salir los resultados del examen de control de la UNAM (UNAM)

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, dio a conocer cuándo podrían publicarse los resultados del examen de control.

Según lo señalado por el rector, la aplicación del examen de control ha sido importante para dar certidumbre a la sociedad de que quienes ingresarán a las licenciaturas de la UNAM son quienes pusieron su empeño en ello.

¿Cuándo salen los resultados del examen de control de la UNAM 2026?

De acuerdo con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, los resultados del examen de control se estarían publicando el último fin de semana de agosto, es decir, el sábado 29 y domingo 30.

Esto, con el objetivo de que los aspirantes que ingresen a la UNAM puedan acudir a las escuelas y facultades para inscribirse e iniciar clases el próximo 31 de agosto.

La noticia de la publicación de los resultados se dio al margen de la finalización de la aplicación de los exámenes de control de la UNAM, este miércoles 19 de agosto.

Por otra parte, el rector informó que, de los alrededor de 36 mil aspirantes que acudieron a presentar la evaluación en las cuatro sedes, el 50% tendrá un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

¿Hubo trampa en el examen de control de la UNAM?

Del mismo modo, el rector de la UNAM, quien acudió al Palacio de los Deportes para supervisar la aplicación del examen de control, reveló durante una conferencia cuáles fueron los diferentes intentos de trampa que se detectaron durante esta etapa de evaluación.

En algunos casos se intentó alterar la información del comprobante de la cita, aunque la principal herramienta detectada fueron los celulares, con los cuales algunos aspirantes ingresaban a los baños para intentar responder las preguntas.

Finalmente, señaló que se espera que, durante los primeros días de septiembre, se publique el informe que la Comisión Técnica de Personas Expertas realizó para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.