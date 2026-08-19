¡Se acaban las vacaciones! Fecha oficial de la SEP para el regreso a clases 2026 Conoce cuándo comienza el ciclo escolar 2026-2027 y algunas recomendaciones para este inicio de clases (Imagen hecha con IA)

Falta poco para que finalicen las vacaciones y comience el nuevo ciclo escolar 2026-2027, por lo que aquí te compartimos todo lo que necesitas saber sobre este regreso a clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha revelado el calendario escolar para el ciclo 2026-2027, con todas las fechas importantes, desde las próximas vacaciones hasta los días de asueto.

¿Qué día es el regreso a clases oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 es el próximo lunes 31 de agosto, por lo que los menores todavía tienen algunos días antes de tener que regresar a la escuela.

Por otra parte, recuerda que los profesores regresan antes, debido a que del 24 al 28 de agosto se llevará a cabo la reunión del Consejo Técnico Escolar en fase intensiva.

Fechas clave del calendario escolar SEP 2026: ¿Qué días no hay clases?

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP contempla 185 días y es vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México.

Además de las juntas de Consejo Técnico, que se realizan los últimos viernes del mes, aquí te compartimos cuáles son los días que no habrá clases en el resto de este 2026:

16 de septiembre

2 y 16 de noviembre

Del mismo modo, las vacaciones de invierno comenzarán el 21 de diciembre y finalizarán el 5 de enero de 2027. No obstante, el 6 de enero tampoco habrá clases.

Recomendaciones de la Profeco para el regreso a clases

Por otra parte, previo al regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones, las cuales aquí te compartimos: