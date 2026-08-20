Universidad Autónoma Metropolitana Bachilleres pase directo a la UAM: estos son los requisitos y lo que necesitas para entrar (X: @lauammx)

El rector José Antonio De los Reyes Heredia, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), hizo pública la información dirigida a las y los estudiantes que cursan el último semestre en el Colegio de Bachilleres, dándoles a conocer quiénes podrán solicitar el pase reglamentado para ingresar a esta casa de estudios.

¿Quiénes pueden solicitar el Pase UAM?

Este proceso aplica únicamente para estudiantes de esta institución pública de educación media superior y está dirigido a los estudiantes que cuenten con las trayectorias académicas más destacadas.

La UAM abre sus puertas de manera preferencial a quienes hayan sido estudiantes regulares durante todo su bachillerato, garantizando el acceso a sus distintas licenciaturas.

Requisitos y lo que necesitas para obtener el pase reglamentado de la UAM

Para acceder a este beneficio, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes puntos indispensables:

Estar inscrito o inscrita en cualquiera de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres (del Plantel 1 El Rosario al Plantel 20 Del Valle – Matías Romero ).

). Contar con un promedio general igual o superior a 8.0 (tomando en cuenta que algunas licenciaturas de alta demanda pueden exigir un promedio mayor).

o (tomando en cuenta que algunas licenciaturas de alta demanda pueden exigir un promedio mayor). Haber sido estudiante regular en todo el bachillerato; es decir, sin asignaturas reprobadas ni evaluaciones extraordinarias.

Concluir el bachillerato en el periodo escolar correspondiente.

Opciones de estudio y cupo

El programa Pase UAM permite elegir hasta tres opciones entre 75 licenciaturas distribuidas en cuatro unidades académicas (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma) dentro de las áreas de:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias Biológicas y de la Salud

Ciencias y Artes para el Diseño

Ciencias Sociales y Humanidades

El cupo es limitado y contempla alrededor de mil lugares mediante este convenio específico entre la UAM y el Colegio de Bachilleres.

Mantente al pendiente de la próxima convocatoria

Se exhorta a las y los alumnos interesados a permanecer atentos a la próxima convocatoria oficial para conocer las fechas exactas de registro, la publicación de resultados y la entrega de documentación.

Para consultar los requisitos de acceso, planes de estudio y canales directos de atención, puedes visitar el portal pase.uam.mx o escribir al correo: paseuam@correo.uam.mx.