Prioridad, renovar el T-MEC “lo antes posible”, coinciden Sheinbaum y Carney

El premier de Canadá, Mark Carney, en imagen con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a México El premier de Canadá, Mark Carney, en imagen con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a México

Renovar el T-MEC — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves una conversación telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, con quien coincidió en que es prioridad renovar el T-MEC “lo antes posible”.

La oficina del premier canadiense agradeció al Gobierno de México por el apoyo para enfrentar los incendios forestales que afectaron varias regiones de su país y que derivó en el despliegue de más de 400 bomberos y personal de apoyo.

El Gobierno de Canadá señaló en un comunicado que el Primer Ministro y la presidenta Claudia Sheinbaum destacaron la importancia de renovar el T-MEC a la brevedad para dar mayor certidumbre a empresas y trabajadores de la región de Norteamérica, en momentos en que persisten desarrollos que afectan el comercio en el continente.

El mensaje refiere que ambos mandatarios revisaron los avances en el comercio transfronterizo entre Canadá y México y resaltaron la cooperación bilateral sólida resulta indispensable para la seguridad y la prosperidad compartidas del continente.

La conversación telefónica entre ambos líderes se registró después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que aplazará por tres días los aranceles de 50 por ciento impuestos por Washington sobre 20 mil millones de dólares en importaciones del país de la hoja de maple, luego de que Washington y Ottawa alcanzaron un acuerdo horas antes de que la medida entrara en vigor.

Hasta el momento el Gobierno Federal no se ha pronunciado sobre esta conversación.

Por otra parte, la oficina del premier canadiense agradeció al Gobierno de México por elapoyo paraenfrentarlos incendios forestales que afectaronvarias regiones de su país yquederivó en eldespliegue de más de 400 bomberos y personal de apoyo.

La Crónica de Hoy 2026