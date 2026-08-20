El Secretario de Relaciones Exteriores realizará visita de trabajo a Corea del Sur

La Cancillería mexicana informó que, del 23 al 25 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, llevará a cabo una visita de trabajo en Corea del Sur para sostener las siguientes reuniones:
- Reunión de trabajo con el Excmo. Sr. Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de Corea
- Reunión de trabajo con la Sra. So Young Kim, vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Consejo Asesor del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST)
- Reunión privada con Sr. Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del Presidente de Corea
- Reunión con ejecutivos de empresas coreanas instaladas en México
- Reunión con Sr. Namkoong Hong, presidente y CEO de Samsung E&A
- Reunión con Sr. Ko Yunju, presidente del Centro de Estrategia Global de LG
- Reunión de trabajo con el personal de la Embajada de México en Corea
La dependencia señaló que la visita permitirá potenciar la inversión entre ambos países; de igual manera, para profundizar el intercambio cultural y explorar nuevas vías de colaboración en materia tecnológica, educativa y cultural.