El Secretario de Relaciones Exteriores realizará visita de trabajo a Corea del Sur

La Cancillería mexicana informó que, del 23 al 25 de agosto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, llevará a cabo una visita de trabajo en Corea del Sur para sostener las siguientes reuniones:

Reunión de trabajo con el Excmo. Sr. Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de Corea

Reunión de trabajo con la Sra. So Young Kim, vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Consejo Asesor del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST)

Reunión privada con Sr. Wi Sung-lac, asesor de Seguridad Nacional del Presidente de Corea

Reunión con ejecutivos de empresas coreanas instaladas en México

Reunión con Sr. Namkoong Hong, presidente y CEO de Samsung E&A

Reunión con Sr. Ko Yunju, presidente del Centro de Estrategia Global de LG

Reunión de trabajo con el personal de la Embajada de México en Corea

La dependencia señaló que la visita permitirá potenciar la inversión entre ambos países; de igual manera, para profundizar el intercambio cultural y explorar nuevas vías de colaboración en materia tecnológica, educativa y cultural.