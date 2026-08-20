Senderos Seguros avanza en el oriente del Edomex con inversión para mejorar calles y espacios públicos

Sendero Seguro

La estrategia de recuperación de espacios públicos en el oriente del Estado de México sumó un nuevo paso este martes. Autoridades federales, estatales y municipales firmaron un convenio para dar continuidad al programa “Senderos Seguros”, una iniciativa que busca transformar calles y corredores urbanos mediante obras de infraestructura y mejoramiento del entorno.

El acuerdo fue suscrito por las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Bienestar del Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y diez municipios de la entidad, con el propósito de conjuntar recursos y esfuerzos para fortalecer la seguridad y la movilidad en la región.

Calles más iluminadas

Como parte de las acciones contempladas, este año serán intervenidos 300 kilómetros de calles en distintos municipios mexiquenses. Los trabajos incluirán la instalación y mejora del alumbrado público, rehabilitación de banquetas, infraestructura vial y camellones, además de la incorporación de murales y expresiones de arte urbano.

La inversión destinada para estas obras asciende a 900 millones de pesos y beneficiará a habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

La intención es mejorar las condiciones de tránsito y convivencia en zonas urbanas, además de generar espacios más seguros para quienes diariamente utilizan estas vialidades.

Coordinación

La firma corresponde al Segundo Convenio Específico de Coordinación en esta materia y forma parte de una estrategia conjunta entre los gobiernos federal, estatal y municipal para impulsar proyectos de mejoramiento urbano en la zona oriente de la entidad.

El documento fue firmado por el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como los presidentes municipales de las diez demarcaciones participantes.

Con este acuerdo, las autoridades buscan mantener la continuidad de un programa enfocado en la recuperación del espacio público y en la construcción de entornos urbanos con mejores condiciones para las comunidades del oriente mexiquense.