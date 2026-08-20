Pensión IMSS septiembre 2026: conoce la fecha del depósito y quiénes no recibirán el pago ese día

La fecha del depósito para millones de personas que reciben una pensión del IMSS ya está definida, aunque hay un detalle que conviene tener muy presente antes de disponer de ese dinero.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de septiembre 2026?

El pago de la pensión IMSS de septiembre 2026 está programado para el martes 1 de septiembre, de acuerdo con el calendario de pagos del Instituto. La fecha corresponde a quienes reciben directamente su pensión a través del IMSS.

El dinero se deposita en la cuenta bancaria registrada por el pensionado durante el trámite correspondiente. Para ello, el IMSS contempla que los datos de la cuenta y la CLABE estén a nombre de la persona titular de la pensión.

No todos los pensionados reciben el pago el 1 de septiembre

Si la pensión se entrega mediante una AFORE o una aseguradora, el calendario puede ser diferente. En estos casos, las condiciones y fechas dependen de la institución encargada de realizar el pago.

Por eso, no basta con buscar en internet “cuándo pagan la pensión IMSS septiembre 2026”, el calendario del Instituto corresponde específicamente a las pensiones cuyo pago se realiza directamente a través del IMSS.

¿Cuándo serán los siguientes pagos de la pensión en 2026?

Quienes reciben su mensualidad directamente por medio del IMSS también pueden ir sacando la calculadora para los últimos meses del año.

Después del depósito de septiembre, el calendario contempla el pago de octubre el jueves 1, mientras que la pensión correspondiente a noviembre está programada para el lunes 2 de noviembre. El último pago mensual de 2026 llegará el martes 1 de diciembre.

Tener estas fechas a la mano puede ser útil para organizar gastos, especialmente cuando se juntan pagos de servicios, compras del hogar o compromisos que llegan puntualmente cada mes.

¿Qué hacer si no llega la pensión del IMSS?

Si llega la fecha prevista y el depósito no aparece, lo primero es revisar que la cuenta bancaria registrada sea la correcta y que no exista algún problema con la institución financiera.

Si el dinero continúa sin reflejarse, el IMSS cuenta con un procedimiento para solicitar el pago de mensualidades no cobradas o reclamar diferencias en la pensión. Este trámite permite pedir la recuperación de una mensualidad que no fue entregada o aclarar alguna diferencia en el monto recibido.

El procedimiento puede realizarse en el área de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, dentro del horario establecido por cada unidad. El Instituto también ofrece orientación telefónica para pensionados.