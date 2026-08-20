Monreal reconoce presión legislativa en último año; mayoría respaldará agenda de Sheinbaum

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro

Ante el inicio del último año de la LXVI Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que se aumenta la presión para desahogar las iniciativas pendientes y adelantó que la mayoría legislativa respaldará las propuestas y políticas públicas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El próximo periodo ordinario de sesiones comenzará el 1 de septiembre, con una agenda que, de acuerdo con el coordinador de Morena, acumula un mayor número de propuestas de modificación a distintas leyes debido a que los legisladores buscan que sus iniciativas sean aprobadas antes de concluir la Legislatura.

“Se están acumulando, como es el último año normalmente hay más presión, más exigencia y los propios legisladores quieren que salgan sus propuestas o iniciativas que han presentado”, señaló.

Ante este escenario, Monreal sostuvo que la Cámara deberá establecer prioridades para evitar que la carga legislativa impida desahogar los asuntos considerados relevantes.

“Vamos a tener mucho cuidado para priorizar y para que nos alcance el tiempo en este periodo”, afirmó.

El legislador recordó que una parte importante del periodo estará concentrada en la discusión del Presupuesto y el Paquete Económico, que incluye la Ley de Ingresos y modificaciones a diversas disposiciones financieras y fiscales.

A la par, Monreal dejó claro que la mayoría legislativa mantendrá su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las iniciativas que envíe al Congreso.

“Nosotros en la mayoría legislativa vamos a respaldar sus iniciativas y vamos a respaldar sus políticas públicas”, sostuvo.

El coordinador morenista justificó esta posición al señalar que tanto la mayoría legislativa como la presidenta forman parte del mismo movimiento y comparten un proyecto de país.

“Esa es nuestra función como mayoría legislativa, nunca vamos a declinar el respaldarla y apoyarla porque provenimos de un mismo movimiento y provenimos de un mismo ideal de país”, expresó.

Sin embargo, Monreal también hizo énfasis en la necesidad de mantener el diálogo con las distintas fuerzas políticas durante el periodo que está por comenzar y destacó la importancia de alcanzar acuerdos con la oposición.

“Estamos bien y de buenas y la única manera de sacar adelante esto es con respeto a todos, con respeto a la oposición, con respeto a los adversarios”, manifestó.

El legislador aseguró que, hasta ahora, la Cámara de Diputados ha mantenido un funcionamiento basado en el respeto entre los grupos parlamentarios, aunque reconoció que se han registrado algunos “sobresaltos” y desencuentros entre legisladores.

“Yo prefiero la conciliación, soy un hombre que no odia, y a pesar de que tengo muchos años en este ejercicio no tengo ni alberga mi corazón ningún odio contra nadie”, afirmó.

Monreal sostuvo que su disposición para dialogar con las distintas fuerzas políticas ha permitido mantener acuerdos dentro de la Cámara y consideró que la confrontación permanente no debe formar parte de la actividad política.

“Tengo la capacidad de sentarme con todos los partidos, de lograr acuerdos y de respetarlos. Quizá por eso trabaje y camine en armonía la Cámara de Diputados, porque todos nos respetamos”, puntualizó.

Finalmente, señaló que la conciliación, la búsqueda del bien común y la unidad nacional deben ser los principios que guíen el trabajo legislativo para lograr acuerdos en beneficio del país.