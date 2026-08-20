‘Lo mejor es liquidar tus prendas; el Monte de Piedad se sigue enriqueciendo’: trabajadores recomiendan esto a usuarios

Huelga interminable El conflicto laboral en la casa de empeño lleva más de 10 meses, lo que ha provocado el enojo e incertidumbre entre las y los usuarios. (Cuartoscuro)

Si tienes una prenda empeñada en el Nacional Monte de Piedad y cuentas con los recursos para hacerlo, lo más conveniente es liquidar el préstamo cuanto antes, recomendaron a LA CRÓNICA DE HOY fuentes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, al advertir que la huelga, iniciada en octubre de 2025, no ha detenido el cobro de intereses ni de refrendos.

Los trabajadores explicaron que las obligaciones establecidas en los contratos prendarios continúan vigentes, por lo que el adeudo sigue incrementándose conforme pasan los días, aun cuando las más de 300 sucursales del país permanecen cerradas debido al conflicto laboral.

De acuerdo con las fuentes consultadas por LA CRÓNICA DE HOY, quienes tienen la posibilidad económica de pagar la totalidad de su préstamo evitarán que el costo del financiamiento siga creciendo mientras no exista una solución a la huelga.

El conflicto laboral, que está a unas semanas de cumplir su primer año, ha provocado el enojo y la incertidumbre de miles de usuarias y usuarios que desconocen el futuro de sus prendas, además de que siguen pagando intereses y refrendos.

Trabajadores sindicalizados han señalado al líder de su gremio, Arturo Zayún, sobre quien pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito, de aplazar la huelga, que inició el 1 de octubre de 2025.

¿Por qué recomiendan liquidar el préstamo durante la huelga?

Las fuentes sindicales señalaron que una parte importante de los clientes suele optar por refrendar periódicamente sus préstamos para conservar sus artículos empeñados. Sin embargo, esa decisión implica continuar pagando intereses durante todo el tiempo que permanezca vigente el contrato.

Explicaron que liquidar el adeudo elimina la generación de nuevos intereses sobre ese préstamo, por lo que representa la alternativa más conveniente para quienes tienen la capacidad financiera de hacerlo.

“Si la persona cuenta con el dinero, lo mejor es liquidar. Mientras siga vigente el préstamo, los intereses continúan corriendo conforme al contrato”, indicaron las fuentes consultadas.

Los trabajadores precisaron que no se trata de una recomendación general para endeudarse o buscar recursos adicionales, sino de una alternativa dirigida exclusivamente a quienes ya disponen del dinero y desean recuperar su prenda en cuanto las operaciones del Monte de Piedad se normalicen.

La huelga no detiene los intereses ni los refrendos

Aunque las sucursales permanecen cerradas por la huelga, los contratos prendarios siguen produciendo los efectos establecidos en sus cláusulas, por lo que los intereses continúan acumulándose y los refrendos mantienen su funcionamiento conforme a las condiciones pactadas.

Las fuentes sindicales subrayaron que la suspensión de actividades no representa una pausa automática para las obligaciones de los clientes, por lo que el paso del tiempo sigue incrementando el costo de los préstamos que no son liquidados.

¿Se pueden hacer pagos durante la huelga del Monte de Piedad?

El Nacional Monte de Piedad ha informado que los clientes pueden realizar pagos a través de los canales oficiales habilitados, con el objetivo de mantener vigentes sus contratos de empeño.

La institución ha reiterado que los intereses continúan generándose conforme a las condiciones pactadas en cada contrato, por lo que recomienda mantenerse al corriente para evitar mayores costos.

Paro interminable CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- Continúa la huelga en la sede central del Monte de Piedad, el día de ayer este paro fue declarado legal por Tribunal Federal Laboral, esto luego de que la empresa calificar a la huelga como ilegal. El paro de labores inicio desde el 1 de noviembre. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Sindicato asegura que clientes pueden reclamar una compensación del 20% por sus prendas durante la huelga

Fuentes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad revelaron a LA CRÓNICA DE HOY que los clientes con prendas empeñadas pueden reclamar una compensación equivalente al 20 por ciento del valor de sus artículos a causa de las afectaciones derivadas de la huelga.

Los trabajadores señalaron que esa compensación puede ser solicitada por los usuarios afectados cuando corresponda conforme al marco jurídico y a las disposiciones aplicables al conflicto laboral.

¿Cuándo comenzó la huelga del Monte de Piedad?

La huelga del Nacional Monte de Piedad inició el 1 de octubre de 2025 y mantiene suspendidas las operaciones en más de 300 sucursales del país.

El conflicto laboral continúa debido a que el sindicato y la administración no han alcanzado un acuerdo sobre diversos puntos del Contrato Colectivo de Trabajo, pese a la intervención de las autoridades laborales federales. Mientras no exista una resolución, los trabajadores insisten en que los clientes con posibilidad económica de hacerlo consideren liquidar sus préstamos para evitar que el monto de la deuda siga aumentando.