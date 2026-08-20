Confirman primer caso de Gusano Barrenador en Sonora; solo la Península de Baja California está libre de la plaga

Confirman primer caso de Gusano Barrenador en Sonora (Carolina Jiménez Mariscal)

Luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmara el primer caso de miasis causado por Gusano Barrenador en una hembra bovina en el estado de Sonora, Munihuasa, municipio de Álamos, solo 2 de los 32 estados de la República permanecen libres de esta plaga: Baja California y Baja California Sur.

Tras el diagnóstico del ejemplar, las autoridades sanitarias procedieron a delimitar el área de riesgo, implementaron un anillo de protección sanitaria, se aplicó doramectina al ganado de las zonas circundantes, se liberaron 360 mil moscas estériles y ordenaron tratamientos preventivos en bovinos adultos y becerro.

Hasta el momento permanecen activos mil 963 en todo el país; el último reporte de la Senasica contabilizó un total de 38 mil 820 casos acumulados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 18 de agosto de 2026.

Entre los mil 963 casos activos, Zacatecas reporta 179; Puebla, 166; Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 122 cada uno; Yucatán, 117; Jalisco, 100; San Luis Potosí, 98; Nayarit, 97; Querétaro, 86; Chihuahua, 74; Guanajuato, 69; Hidalgo, 59; Colima, 58; Estado de México, 57, y Morelos, 55.

De los acumulados, Chiapas encabeza el registro con 7 mil 604, seguido de Oaxaca con 5 mil 074; Veracruz 4 mil 720; Yucatán 2 mil 792; Puebla 2 mil 200; San Luis Potosí mil 708; Tabasco mil 360; Tamaulipas mil 308; Hidalgo mil 218; Guerrero mil 217; Quintana Roo mil 159; Jalisco mil 093, y Campeche mil 076.

Continúa programada la reapertura de la frontera

Juan González Alvarado, titular de la Sagarhpa en Sonora, afirmó que pese a este caso, la reapertura de la frontera para la exportación de ganado a Estados Unidos sigue en pie para el próximo 24 de agosto.

En tanto, la Unión Ganadera Regional de Sonora afirmó que la movilización de ganado continúa bajo inspecciones y requisitos sanitarios.

El Consejo Nacional Agropecuario ha estimado pérdidas superiores a 2 mil millones de dólares por año y advirtió que México no cuenta con suficientes moscas para erradicar la plaga, aunque reconoció que Senasica ralentizó su expansión.