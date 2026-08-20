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Se afirma que ña reapertura de la frontera para la exportación de ganado a Estados Unidos sigue en pie para el próximo 24 de agosto

Confirman primer caso de Gusano Barrenador en Sonora; solo la Península de Baja California está libre de la plaga

Por Diana Chávez Zea
Confirman primer caso de Gusano Barrenador en Sonora (Carolina Jiménez Mariscal)

Luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmara el primer caso de miasis causado por Gusano Barrenador en una hembra bovina en el estado de Sonora, Munihuasa, municipio de Álamos, solo 2 de los 32 estados de la República permanecen libres de esta plaga: Baja California y Baja California Sur.

Tras el diagnóstico del ejemplar, las autoridades sanitarias procedieron a delimitar el área de riesgo, implementaron un anillo de protección sanitaria, se aplicó doramectina al ganado de las zonas circundantes, se liberaron 360 mil moscas estériles y ordenaron tratamientos preventivos en bovinos adultos y becerro.

Hasta el momento permanecen activos mil 963 en todo el país; el último reporte de la Senasica contabilizó un total de 38 mil 820 casos acumulados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 18 de agosto de 2026.

Entre los mil 963 casos activos, Zacatecas reporta 179; Puebla, 166; Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 122 cada uno; Yucatán, 117; Jalisco, 100; San Luis Potosí, 98; Nayarit, 97; Querétaro, 86; Chihuahua, 74; Guanajuato, 69; Hidalgo, 59; Colima, 58; Estado de México, 57, y Morelos, 55.

De los acumulados, Chiapas encabeza el registro con 7 mil 604, seguido de Oaxaca con 5 mil 074; Veracruz 4 mil 720; Yucatán 2 mil 792; Puebla 2 mil 200; San Luis Potosí mil 708; Tabasco mil 360; Tamaulipas mil 308; Hidalgo mil 218; Guerrero mil 217; Quintana Roo mil 159; Jalisco mil 093, y Campeche mil 076.

Continúa programada la reapertura de la frontera

Juan González Alvarado, titular de la Sagarhpa en Sonora, afirmó que pese a este caso, la reapertura de la frontera para la exportación de ganado a Estados Unidos sigue en pie para el próximo 24 de agosto.

En tanto, la Unión Ganadera Regional de Sonora afirmó que la movilización de ganado continúa bajo inspecciones y requisitos sanitarios.

El Consejo Nacional Agropecuario ha estimado pérdidas superiores a 2 mil millones de dólares por año y advirtió que México no cuenta con suficientes moscas para erradicar la plaga, aunque reconoció que Senasica ralentizó su expansión.

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