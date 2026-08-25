Nacional

El estudio exhibe un fuerte rechazo a Morena, ya que el 45 por ciento de los electores dijo que nunca votaría por ese partido. El partidismo también registra una base sólida para el PAN, ya que 27 por ciento de los ciudadanos se identifica con ese partido mientras que por Morena el 13 por ciento.

ENCUESTA CRÓNICA: PAN mantiene preferencias en Querétaro

Por Carlos Olivares Plata
La carrera por Querétaro El PAN lleva una ventaja considerable frente a Morena en la contienda por esta entidad del bajío mexicano. (Especial)

El PAN encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección de gobernador de Querétaro en 2027, de acuerdo con la encuesta de Crónica levantada en agosto. El partido alcanza 52% de la intención de voto, 34 puntos por encima de Morena, que registra 18%. Además, el 45% de los encuestados afirmó que nunca votaría por Morena, mientras que el PAN también lidera en identificación partidista con 27%, frente al 13% de Morena.

Encuesta Querétaro 2027

Encuesta La Crónica de Hoy · Querétaro · Agosto 2026

El PAN abre 34 puntos rumbo a 2027

Con 400 entrevistas telefónicas levantadas del 14 al 22 de agosto, la encuesta de Crónica encuentra al PAN en 52% de la intención de voto para la gubernatura y a Morena en 18%. La ventaja no depende sólo del partido: depende de quién sea el candidato.

Carlos Olivares Plata/ Coordinador de encuestas/ 24 de agosto de 2026

74 arcos · Acueducto de Querétaro

Muestra400 entrevistas
Levantamiento14–22 ago 2026
MétodoTelefónico fijo y móvil
Margen de error±4.9% 95% conf.
PatrocinioLa Crónica de Hoy

Intención de voto · Gubernatura 2027

Si hoy hubiera elecciones, ¿por cuál partido votaría?

Brecha 34 pts

PAN Felipe Fernando Macías encabeza la interna

52%

Morena Santiago Nieto encabeza la interna

18%

PRI4%
Movimiento Ciudadano3%
PVEM y PTsin cifra en el gráfico original~2%
Indefinido21%

PANMorena Otros partidosIndefinido / no sabe

El color se reserva para los dos contendientes reales; el resto se agrupa en gris con etiqueta directa. La suma incluye 21% de indefinidos: la ventaja del PAN se mide sobre el total, no sobre el voto efectivo.

El piso y el techo de cada partido

Rechazo e identidad partidista

Voto de rechazo

¿Por cuál partido nunca votaría?

Morena carga con el techo más duro del estado: 45% del electorado la descarta de entrada, dos y media veces su intención de voto.

Morena45%
PRI18%
PAN8%
PVEM3%
PRD, PT y MC2% c/u
Ninguno20%

El PAN es rechazado por 8%: menos de una quinta parte del rechazo a Morena.

Identificación partidista

¿Se considera panista, priista, emecista o morenista?

El PAN gana con 52% pero sólo 27% se asume panista: 25 puntos de su voto son prestados, no propios.

Panista27%
Morenista13%
Priista1%
Emecista1%
Indefinido58%

Casi seis de cada diez queretanos no se identifican con ningún partido. Ese bloque es el que decide la elección.

Las candidaturas

Quién va adelante dentro de cada partido

Interna del PAN

¿A quién escogería como candidato del PAN?

Felipe Fernando Macías “Felifer”42%
Luis Nava Guerrero17%
Agustín Dorantes Lambarri16%
Indefinido25%

Macías aventaja por 25 puntos al segundo lugar; Nava y Dorantes están empatados dentro del margen de error.

Interna de Morena

¿A quién escogería como candidato de Morena?

Santiago Nieto Castillo25%
Celia Maya García9%
Beatriz Robles8%
Indefinido58%

La interna de Morena está mucho más abierta: 58% de indefinidos frente a 25% en el PAN.

Tres boletas hipotéticas

El PAN gana los tres careos, pero no con el mismo margen

Resultado del PAN en cada careo

Cuánto cuesta cambiar de candidato

Con Macías en la boleta el PAN llega a 54%. Con Nava cae a 39% y los indefinidos suben de 16% a 28%: quince puntos que el partido no arrastra por sí solo.

Careo 254%Macías vs. Celia Maya
Careo 152%Macías vs. Nieto
Careo 339%Nava vs. Nieto
Diferencia−15puntos entre el mejor y el peor escenario panista

Careo 1

Macías vs. Nieto

F. F. MacíasPAN52%
Santiago NietoMorena23%
Paul OspitalMovimiento Ciudadano5%
Mario CalzadaPRI4%
Indefinido16%

Ventaja PAN: 29 puntos.

Careo 2

Macías vs. Celia Maya

F. F. MacíasPAN54%
Celia MayaMorena16%
Paul OspitalMovimiento Ciudadano5%
Mario CalzadaPRI3%
Indefinido22%

Ventaja PAN: 38 puntos, el escenario más amplio.

Careo 3

Nava vs. Nieto

Luis NavaPAN39%
Santiago NietoMorena23%
Mario CalzadaPRI6%
Laura BallesterosMovimiento Ciudadano4%
Indefinido28%

Ventaja PAN: 16 puntos. Nieto conserva sus 23% en los dos careos donde compite.

Conocimiento y saldo de opinión

Quién es conocido y quién cae bien

¿Su opinión de… es positiva o negativa?

Saldo de opinión de los ocho aspirantes

Ordenados por saldo (positiva menos negativa). El “no sabe” mide desconocimiento: entre más alto, menos definida está la percepción de esa persona.

AspiranteNegativaPositivaSaldo

Escala 0–60% a cada lado del eje

Opinión positiva Opinión negativa No sabe / no lo conoce

Macías es el único con saldo claramente positivo (+33) y el más conocido (81% tiene opinión formada). Nieto, puntero de Morena, es conocido por sólo 53% y su saldo ya es negativo (−5).

El contexto que enmarca la contienda

Gobierno, agenda y programas sociales

Evaluación de gobierno

¿Aprueba la forma de gobernar de Mauricio Kuri?

Aprueba 59%Desaprueba 33%No sabe 8%

Saldo positivo de 26 puntos. El color se reserva para los partidos; la evaluación de gobierno va en tinta y gris.

Continuidad o alternancia

¿Prefiere que siga gobernando el PAN o que gobierne otro partido?

Que siga el PAN 54%Otro partido 37%No sabe 9%

El apetito de alternancia (37%) es el doble de la intención de voto por Morena (18%): existe, pero hoy no tiene a quién capitalizarlo.

Política pública

“Ley Kuri”: prohibir celulares en salones de educación básica

A favor 82%En contra 14%No sabe 4%

El dato más consensuado de toda la encuesta: ocho de cada diez a favor, muy por encima de cualquier preferencia partidista.

Programas sociales

¿Usted o algún familiar cercano recibe un programa social federal?

44%No 56%

44% de los hogares toca un programa federal, pero Morena sólo obtiene 18% de intención de voto: la transferencia no se está convirtiendo en voto estatal.

Agenda ciudadana

¿Cuál es el principal problema del estado de Querétaro?

Inseguridad, crimen y violencia31%
Tráfico, movilidad y vialidades29%
Agua y servicios públicos14%
Corrupción7%
Otro19%

Los dos primeros lugares están separados por 2 puntos, dentro del margen de error de ±4.9%: estadísticamente están empatados y deben leerse como una sola agenda de primer orden.

Ficha técnica

Cómo se levantó esta encuesta

  • Muestra400 entrevistas
  • FechasDel 14 al 22 de agosto de 2026
  • MétodoTelefónico, a personas que declararon contar con credencial de elector en Querétaro
  • Marco muestralSelección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles
  • Confianza95%, con margen de error estimado de ±4.9%
  • PatrocinioEncuesta patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy
  • CoordinaciónCarlos Olivares Plata

Con ±4.9 puntos de margen, dos cifras separadas por menos de ~10 puntos entre sí no pueden declararse distintas con confianza. Aplica al empate inseguridad/movilidad (31 vs. 29) y a Nava/Dorantes en la interna panista (17 vs. 16). Las cifras del PVEM y el PT en la boleta partidista no aparecen etiquetadas en el gráfico original; aquí se muestran como estimación del residual.

Ver las 14 series completas en tabla
PreguntaOpción%

Fuente

Encuesta de La Crónica de Hoy en Querétaro, agosto de 2026. Documento completo con 16 gráficos proporcionado por el usuario. Nota periodística: Carlos Olivares Plata, «PAN mantiene preferencias en Querétaro», La Crónica de Hoy, 24 de agosto de 2026. Ver nota original.

Como contexto, la medición perfila un escenario favorable para el PAN rumbo a 2027, con ventaja tanto en la intención de voto como en los careos entre aspirantes, aunque el proceso electoral aún se encuentra en una etapa temprana y las candidaturas oficiales todavía no han sido definidas.

Aunque la contienda por la gubernatura de Querétaro todavía no inicia formalmente y las candidaturas no han sido definidas, la encuesta perfila un escenario favorable para el PAN rumbo a 2027.

El partido no solo lidera las preferencias ciudadanas, sino también los principales careos entre aspirantes, en un contexto en el que el gobernador Mauricio Kuri mantiene una evaluación mayoritariamente positiva por parte de la población.

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