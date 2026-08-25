ENCUESTA CRÓNICA: PAN mantiene preferencias en Querétaro

El PAN encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección de gobernador de Querétaro en 2027, de acuerdo con la encuesta de Crónica levantada en agosto. El partido alcanza 52% de la intención de voto, 34 puntos por encima de Morena, que registra 18%. Además, el 45% de los encuestados afirmó que nunca votaría por Morena, mientras que el PAN también lidera en identificación partidista con 27%, frente al 13% de Morena.
Encuesta La Crónica de Hoy · Querétaro · Agosto 2026
El PAN abre 34 puntos rumbo a 2027
Con 400 entrevistas telefónicas levantadas del 14 al 22 de agosto, la encuesta de Crónica encuentra al PAN en 52% de la intención de voto para la gubernatura y a Morena en 18%. La ventaja no depende sólo del partido: depende de quién sea el candidato.
74 arcos · Acueducto de Querétaro
Intención de voto · Gubernatura 2027
Si hoy hubiera elecciones, ¿por cuál partido votaría?
Brecha 34 pts
52%
18%
PANMorena Otros partidosIndefinido / no sabe
El color se reserva para los dos contendientes reales; el resto se agrupa en gris con etiqueta directa. La suma incluye 21% de indefinidos: la ventaja del PAN se mide sobre el total, no sobre el voto efectivo.
El piso y el techo de cada partido
Rechazo e identidad partidista
Voto de rechazo
¿Por cuál partido nunca votaría?
Morena carga con el techo más duro del estado: 45% del electorado la descarta de entrada, dos y media veces su intención de voto.
El PAN es rechazado por 8%: menos de una quinta parte del rechazo a Morena.
Identificación partidista
¿Se considera panista, priista, emecista o morenista?
El PAN gana con 52% pero sólo 27% se asume panista: 25 puntos de su voto son prestados, no propios.
Casi seis de cada diez queretanos no se identifican con ningún partido. Ese bloque es el que decide la elección.
Las candidaturas
Quién va adelante dentro de cada partido
Interna del PAN
¿A quién escogería como candidato del PAN?
Macías aventaja por 25 puntos al segundo lugar; Nava y Dorantes están empatados dentro del margen de error.
Interna de Morena
¿A quién escogería como candidato de Morena?
La interna de Morena está mucho más abierta: 58% de indefinidos frente a 25% en el PAN.
Tres boletas hipotéticas
El PAN gana los tres careos, pero no con el mismo margen
Resultado del PAN en cada careo
Cuánto cuesta cambiar de candidato
Con Macías en la boleta el PAN llega a 54%. Con Nava cae a 39% y los indefinidos suben de 16% a 28%: quince puntos que el partido no arrastra por sí solo.
Careo 1
Macías vs. Nieto
Ventaja PAN: 29 puntos.
Careo 2
Macías vs. Celia Maya
Ventaja PAN: 38 puntos, el escenario más amplio.
Careo 3
Nava vs. Nieto
Ventaja PAN: 16 puntos. Nieto conserva sus 23% en los dos careos donde compite.
Conocimiento y saldo de opinión
Quién es conocido y quién cae bien
¿Su opinión de… es positiva o negativa?
Saldo de opinión de los ocho aspirantes
Ordenados por saldo (positiva menos negativa). El “no sabe” mide desconocimiento: entre más alto, menos definida está la percepción de esa persona.
Escala 0–60% a cada lado del eje
Opinión positiva Opinión negativa No sabe / no lo conoce
Macías es el único con saldo claramente positivo (+33) y el más conocido (81% tiene opinión formada). Nieto, puntero de Morena, es conocido por sólo 53% y su saldo ya es negativo (−5).
El contexto que enmarca la contienda
Gobierno, agenda y programas sociales
Evaluación de gobierno
¿Aprueba la forma de gobernar de Mauricio Kuri?
Aprueba 59%Desaprueba 33%No sabe 8%
Saldo positivo de 26 puntos. El color se reserva para los partidos; la evaluación de gobierno va en tinta y gris.
Continuidad o alternancia
¿Prefiere que siga gobernando el PAN o que gobierne otro partido?
Que siga el PAN 54%Otro partido 37%No sabe 9%
El apetito de alternancia (37%) es el doble de la intención de voto por Morena (18%): existe, pero hoy no tiene a quién capitalizarlo.
Política pública
“Ley Kuri”: prohibir celulares en salones de educación básica
A favor 82%En contra 14%No sabe 4%
El dato más consensuado de toda la encuesta: ocho de cada diez a favor, muy por encima de cualquier preferencia partidista.
Programas sociales
¿Usted o algún familiar cercano recibe un programa social federal?
Sí 44%No 56%
44% de los hogares toca un programa federal, pero Morena sólo obtiene 18% de intención de voto: la transferencia no se está convirtiendo en voto estatal.
Agenda ciudadana
¿Cuál es el principal problema del estado de Querétaro?
Los dos primeros lugares están separados por 2 puntos, dentro del margen de error de ±4.9%: estadísticamente están empatados y deben leerse como una sola agenda de primer orden.
Ficha técnica
Cómo se levantó esta encuesta
- Muestra400 entrevistas
- FechasDel 14 al 22 de agosto de 2026
- MétodoTelefónico, a personas que declararon contar con credencial de elector en Querétaro
- Marco muestralSelección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles
- Confianza95%, con margen de error estimado de ±4.9%
- PatrocinioEncuesta patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy
- CoordinaciónCarlos Olivares Plata
Con ±4.9 puntos de margen, dos cifras separadas por menos de ~10 puntos entre sí no pueden declararse distintas con confianza. Aplica al empate inseguridad/movilidad (31 vs. 29) y a Nava/Dorantes en la interna panista (17 vs. 16). Las cifras del PVEM y el PT en la boleta partidista no aparecen etiquetadas en el gráfico original; aquí se muestran como estimación del residual.
Ver las 14 series completas en tabla
|Pregunta
|Opción
|%
Como contexto, la medición perfila un escenario favorable para el PAN rumbo a 2027, con ventaja tanto en la intención de voto como en los careos entre aspirantes, aunque el proceso electoral aún se encuentra en una etapa temprana y las candidaturas oficiales todavía no han sido definidas.
Aunque la contienda por la gubernatura de Querétaro todavía no inicia formalmente y las candidaturas no han sido definidas, la encuesta perfila un escenario favorable para el PAN rumbo a 2027.
El partido no solo lidera las preferencias ciudadanas, sino también los principales careos entre aspirantes, en un contexto en el que el gobernador Mauricio Kuri mantiene una evaluación mayoritariamente positiva por parte de la población.