ENCUESTA CRÓNICA: PAN mantiene preferencias en Querétaro

La carrera por Querétaro El PAN lleva una ventaja considerable frente a Morena en la contienda por esta entidad del bajío mexicano. (Especial)

El PAN encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección de gobernador de Querétaro en 2027, de acuerdo con la encuesta de Crónica levantada en agosto. El partido alcanza 52% de la intención de voto, 34 puntos por encima de Morena, que registra 18%. Además, el 45% de los encuestados afirmó que nunca votaría por Morena, mientras que el PAN también lidera en identificación partidista con 27%, frente al 13% de Morena.

Encuesta Querétaro 2027 Encuesta La Crónica de Hoy · Querétaro · Agosto 2026 El PAN abre 34 puntos rumbo a 2027 Con 400 entrevistas telefónicas levantadas del 14 al 22 de agosto, la encuesta de Crónica encuentra al PAN en 52% de la intención de voto para la gubernatura y a Morena en 18%. La ventaja no depende sólo del partido: depende de quién sea el candidato. 74 arcos · Acueducto de Querétaro Muestra 400 entrevistas Levantamiento 14–22 ago 2026 Método Telefónico fijo y móvil Margen de error ±4.9% 95% conf. Patrocinio La Crónica de Hoy Intención de voto · Gubernatura 2027 Si hoy hubiera elecciones, ¿por cuál partido votaría? Brecha 34 pts PAN Felipe Fernando Macías encabeza la interna 52% Morena Santiago Nieto encabeza la interna 18% PRI 4% Movimiento Ciudadano 3% PVEM y PT sin cifra en el gráfico original ~2% Indefinido 21% PANMorena Otros partidosIndefinido / no sabe El color se reserva para los dos contendientes reales; el resto se agrupa en gris con etiqueta directa. La suma incluye 21% de indefinidos: la ventaja del PAN se mide sobre el total, no sobre el voto efectivo. El piso y el techo de cada partido Rechazo e identidad partidista Voto de rechazo ¿Por cuál partido nunca votaría? Morena carga con el techo más duro del estado: 45% del electorado la descarta de entrada, dos y media veces su intención de voto. Morena 45% PRI 18% PAN 8% PVEM 3% PRD, PT y MC 2% c/u Ninguno 20% El PAN es rechazado por 8%: menos de una quinta parte del rechazo a Morena. Identificación partidista ¿Se considera panista, priista, emecista o morenista? El PAN gana con 52% pero sólo 27% se asume panista: 25 puntos de su voto son prestados, no propios. Panista 27% Morenista 13% Priista 1% Emecista 1% Indefinido 58% Casi seis de cada diez queretanos no se identifican con ningún partido. Ese bloque es el que decide la elección. Las candidaturas Quién va adelante dentro de cada partido Interna del PAN ¿A quién escogería como candidato del PAN? Felipe Fernando Macías “Felifer” 42% Luis Nava Guerrero 17% Agustín Dorantes Lambarri 16% Indefinido 25% Macías aventaja por 25 puntos al segundo lugar; Nava y Dorantes están empatados dentro del margen de error. Interna de Morena ¿A quién escogería como candidato de Morena? Santiago Nieto Castillo 25% Celia Maya García 9% Beatriz Robles 8% Indefinido 58% La interna de Morena está mucho más abierta: 58% de indefinidos frente a 25% en el PAN. Tres boletas hipotéticas El PAN gana los tres careos, pero no con el mismo margen Resultado del PAN en cada careo Cuánto cuesta cambiar de candidato Con Macías en la boleta el PAN llega a 54%. Con Nava cae a 39% y los indefinidos suben de 16% a 28%: quince puntos que el partido no arrastra por sí solo. Careo 2 54% Macías vs. Celia Maya Careo 1 52% Macías vs. Nieto Careo 3 39% Nava vs. Nieto Diferencia −15 puntos entre el mejor y el peor escenario panista Careo 1 Macías vs. Nieto F. F. Macías PAN 52% Santiago Nieto Morena 23% Paul Ospital Movimiento Ciudadano 5% Mario Calzada PRI 4% Indefinido 16% Ventaja PAN: 29 puntos. Careo 2 Macías vs. Celia Maya F. F. Macías PAN 54% Celia Maya Morena 16% Paul Ospital Movimiento Ciudadano 5% Mario Calzada PRI 3% Indefinido 22% Ventaja PAN: 38 puntos, el escenario más amplio. Careo 3 Nava vs. Nieto Luis Nava PAN 39% Santiago Nieto Morena 23% Mario Calzada PRI 6% Laura Ballesteros Movimiento Ciudadano 4% Indefinido 28% Ventaja PAN: 16 puntos. Nieto conserva sus 23% en los dos careos donde compite. Conocimiento y saldo de opinión Quién es conocido y quién cae bien ¿Su opinión de… es positiva o negativa? Saldo de opinión de los ocho aspirantes Ordenados por saldo (positiva menos negativa). El “no sabe” mide desconocimiento: entre más alto, menos definida está la percepción de esa persona. Aspirante Negativa Positiva Saldo Escala 0–60% a cada lado del eje Opinión positiva Opinión negativa No sabe / no lo conoce Macías es el único con saldo claramente positivo (+33) y el más conocido (81% tiene opinión formada). Nieto, puntero de Morena, es conocido por sólo 53% y su saldo ya es negativo (−5). El contexto que enmarca la contienda Gobierno, agenda y programas sociales Evaluación de gobierno ¿Aprueba la forma de gobernar de Mauricio Kuri? 59% 33% Aprueba 59%Desaprueba 33%No sabe 8% Saldo positivo de 26 puntos. El color se reserva para los partidos; la evaluación de gobierno va en tinta y gris. Continuidad o alternancia ¿Prefiere que siga gobernando el PAN o que gobierne otro partido? 54% 37% Que siga el PAN 54%Otro partido 37%No sabe 9% El apetito de alternancia (37%) es el doble de la intención de voto por Morena (18%): existe, pero hoy no tiene a quién capitalizarlo. Política pública “Ley Kuri”: prohibir celulares en salones de educación básica 82% 14% A favor 82%En contra 14%No sabe 4% El dato más consensuado de toda la encuesta: ocho de cada diez a favor, muy por encima de cualquier preferencia partidista. Programas sociales ¿Usted o algún familiar cercano recibe un programa social federal? 44% 56% Sí 44%No 56% 44% de los hogares toca un programa federal, pero Morena sólo obtiene 18% de intención de voto: la transferencia no se está convirtiendo en voto estatal. Agenda ciudadana ¿Cuál es el principal problema del estado de Querétaro? Inseguridad, crimen y violencia 31% Tráfico, movilidad y vialidades 29% Agua y servicios públicos 14% Corrupción 7% Otro 19% Los dos primeros lugares están separados por 2 puntos, dentro del margen de error de ±4.9%: estadísticamente están empatados y deben leerse como una sola agenda de primer orden. Ficha técnica Cómo se levantó esta encuesta Muestra 400 entrevistas

Fechas Del 14 al 22 de agosto de 2026

Método Telefónico, a personas que declararon contar con credencial de elector en Querétaro

Marco muestral Selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles

Confianza 95%, con margen de error estimado de ±4.9%

Patrocinio Encuesta patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy

Coordinación Carlos Olivares Plata Con ±4.9 puntos de margen, dos cifras separadas por menos de ~10 puntos entre sí no pueden declararse distintas con confianza. Aplica al empate inseguridad/movilidad (31 vs. 29) y a Nava/Dorantes en la interna panista (17 vs. 16). Las cifras del PVEM y el PT en la boleta partidista no aparecen etiquetadas en el gráfico original; aquí se muestran como estimación del residual. Ver las 14 series completas en tabla Pregunta Opción % Fuente Encuesta de La Crónica de Hoy en Querétaro, agosto de 2026. Documento completo con 16 gráficos proporcionado por el usuario. Nota periodística: Carlos Olivares Plata, «PAN mantiene preferencias en Querétaro», La Crónica de Hoy, 24 de agosto de 2026. Ver nota original.

Como contexto, la medición perfila un escenario favorable para el PAN rumbo a 2027, con ventaja tanto en la intención de voto como en los careos entre aspirantes, aunque el proceso electoral aún se encuentra en una etapa temprana y las candidaturas oficiales todavía no han sido definidas.

Aunque la contienda por la gubernatura de Querétaro todavía no inicia formalmente y las candidaturas no han sido definidas, la encuesta perfila un escenario favorable para el PAN rumbo a 2027.

El partido no solo lidera las preferencias ciudadanas, sino también los principales careos entre aspirantes, en un contexto en el que el gobernador Mauricio Kuri mantiene una evaluación mayoritariamente positiva por parte de la población.