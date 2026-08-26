Detienen a uno de los asesinos de César Gastélum, influencer ejecutado durante transmisión en vivo En el operativo para detener a uno de los asesinos del influencer César Gastélum, murió una persona y dos fueron detenidas, incluida el presunto homicida (@cesargastelum_57)

Tras el asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán, Omar García Harfuch anunció esta tarde la detención de uno de los sujetos que dispararon contra el influencer.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este miércoles 26 de agosto se llevó a cabo un operativo para detener en Puebla a Jesús Alberto “N”, uno de los sujetos que habría disparado contra el influencer César Gastélum el pasado 4 de agosto durante una transmisión en vivo.

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch informó que la identificación y localización de Jesús Alberto “N” como uno de los presuntos asesinos de César Gastélum fue posible debido a labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cómo fue el operativo para la detención del presunto asesino de César Gastélum?

Según lo señalado por García Harfuch, durante el operativo para la detención de Jesús Alberto “N”, agentes de investigación de la SSPC fueron agredidos por tres sujetos armados, por lo que los agentes tuvieron que actuar y responder ante las acciones.

“Ante la agresión, nuestros compañeros actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo”, señaló el titular de la SSPC.

Derivado del enfrentamiento, uno de los agresores perdió la vida, mientras que dos resultaron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”. A su vez, en el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos.

Finalmente, Omar García Harfuch agradeció a la Fiscalía General de la República, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General del Estado de Puebla y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, mientras aseguró que las investigaciones sobre el asesinato de César Gastélum continuaban para dar con todos los responsables.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 27, 2026

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era un influencer originario de Sinaloa, quien fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo durante la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, fuera de un establecimiento de comida rápida.

El contenido de César Gastélum se caracterizaba principalmente por mostrar su estilo de vida, además de realizar videos de humor.