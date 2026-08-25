Sheinbaum reafirma su apoyo a Michelle Bachelet para liderar la ONU

En espera de la visita de Michelle Bachelet a México, la Presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que aún no tiene agendada una reunión “pero que sí es importante hablar con ella” ya que México y Brasil respaldaron su candidatura ante las Naciones Unidas.

La visita de Bachelet se produce tras un segundo sondeo informal entre los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en el que, según resultados filtrados, la exmandataria quedó séptima entre ocho aspirantes, con dos apoyos y seis votos en contra, después de haber finalizado cuarta en la primera consulta, celebrada a finales de julio.

Sheinbaum reafirmó el apoyo de México y defendió la trayectoria de Bachelet, quien fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

“No, Chile no respaldó (la candidatura). Realmente respaldamos Brasil y México su candidatura”, señalo, “consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”, sostuvo.

Destacó también que la chilena representa la defensa de la igualdad entre Estados, sin embargo, reconoció la incertidumbre sobre sus posibilidades de llegar al cargo.

“Ante Naciones Unidas somos iguales. Es la igualdad entre naciones, entre Estados. Y ella lo representa”, afirmó.