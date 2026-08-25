SRE analiza con Samsung E&A colaboración dentro del Plan México

Roberto Velasco se reúne con LG

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión con directivos de Samsung E&A para revisar proyectos estratégicos en los que participa la empresa surcoreana y explorar nuevas oportunidades de colaboración dentro del Plan México.

Velasco se reunió con el presidente y director ejecutivo de Samsung E&A, Namkoong Hong, así como con integrantes del órgano ejecutivo de la compañía.

Durante la reunión, las autoridades mexicanas y los representantes de la empresa analizaron los distintos proyectos estratégicos que Samsung E&A ha desarrollado en el país, con especial atención en aquellos relacionados con el sector energético.

Además de revisar la participación de la firma surcoreana en México, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre posibles mecanismos para ampliar la colaboración en áreas consideradas prioritarias en el Plan México, estrategia impulsada por el gobierno federal para establecer el desarrollo económico y productivo del país.

El encuentro forma parte de los acercamientos del gobierno de México con empresas internacionales para identificar oportunidades de inversión y cooperación en sectores estratégicos, particularmente en áreas vinculadas con infraestructura y energía.

Roberto Velasco visita instalaciones de LG

Como parte de su agenda en Corea del Sur, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores visitó las oficinas de LG Science Park, donde realizó un recorrido por la Galería de Innovación de la compañía, acompañado por el presidente del Centro de Estrategia, GlobalKo Yunju.

Durante su recorrido en LG Science Park, Roberto Velasco conoció de cerca el ecosistema de innovación de la empresa surcoreana en áreas como inteligencia artificial, centros de datos y software automotriz, sectores que representan parte del desarrollo tecnológico que México busca consolidar con una mayor colaboración bilateral.

La empresa coreana cuenta actualmente con ocho fábricas en México, las cuales generan alrededor de 8 mil 100 empleos.

Asimismo, LG dio a conocer que tiene contemplado realizar inversiones en México por aproximadamente 2 mil 280 millones de dólares en los años siguientes. De ese monto, cerca de 395 millones de dólares estarán destinados al sector de electrodomésticos.

Los acercamientos con Samsung E&A y LG forman parte de la agenda de colaboración entre México y Corea del Sur, principalmente en sectores estratégicos relacionados con energía, innovación, tecnología e industria.

Reunión en la Embajada de México en Corea del Sur

El secretario de Relaciones Exteriores aprovechó la ocasión para conocer la Embajada de México en Corea donde se reunió con el cuerpo directivo encabezado por el embajador Carlos Peñafiel Soto, para supervisar los servicios que esta representación brinda a los connacionales; Velasco reconoció el trabajo que realiza el personal para promover los intereses y las prioridades del gobierno mexicano en esta nación.

La Crónica de Hoy 2026