Abre Morena negociación para elegir presidente del Senado; se apunta de nuevo Noroña

ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado explora el terreno para una candidatura de unidad

Morena abrió la negociación interna para definir a quien presidirá la Mesa Directiva del Senado durante el próximo periodo ordinario, con el objetivo de evitar una confrontación entre sus integrantes y construir una candidatura de consenso, aunque la decisión se complicó con la incorporación de última hora del senador Gerardo Fernández Noroña, quien busca repetir en el cargo ante el riesgo de una “presidencia débil con la oposición”.

Fernández Noroña, explicó que se sumó a la disputa al ver una actitud conciliadora con la oposición por parte de sus correligionarios.

“Por ejemplo esto que dice (Ricardo) Monreal de unidad con la oposición, no bueno (…) si la propuesta que se hace es de un perfil que está dando señales de debilidad ante la oposición pues no es eso lo que se requiere en la mesa directiva”, aseveró

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, se reunió este miércoles con los senadores Oscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara e Higinio Martínez, --que aspiran al cargo--en un intento de sacar una candidatura de unidad para la Presidencia de la Mesa directiva del Senado que se elegirá este 31 de agosto.

“Será la madurez e inteligencia que tienen mis cuatro compañeros para ir construyendo en la medida de lo posible, y espero que así sea, un candidato de consenso, de unidad que cuando sea la plenaria sea electo y después validado por la mayoría de los integrantes”, indicó

Higinio Martínez, quien se menciona como el más viable, negó contar con un listado de legisladores comprometidos con su candidatura.

“Que haya ahorita alguien, yo no tengo una lista contabilizada del número de senadores que me apoyen, es muy difícil porque no todos se comprometen”, admitió

La negociación, sin embargo, adquirió un nuevo componente con la decisión de Fernández Noroña de participar nuevamente en el proceso, al considerar que una conducción conciliadora frente a la oposición sería un error y defender una presidencia con mayor firmeza política.

Frente a esa postura, Higinio Martínez defendió una visión distinta de la función de la Mesa Directiva.

El vicecoordinador de Morena sostuvo que quien ocupe la presidencia debe representar a todos los grupos parlamentarios y conducir los trabajos legislativos con imparcialidad, independientemente de su origen partidista.

“Yo no veo que se requiera una presidencia que enfrente”, afirmó, al señalar que la defensa de las posiciones de Morena corresponde al grupo parlamentario y no a la presidencia del Senado.

Martínez rechazó además que tenga asegurada la posición. Reconoció que ha conversado con senadoras y senadores para presentar su propuesta, pero dijo no contar con una lista de apoyos que permita afirmar que lleva ventaja sobre los demás aspirantes.

El priista Manuel Añorve anticipó que la oposición exigirá a quien resulte electo una conducción “seria”, equilibrada e imparcial.

Advirtió que la Mesa Directiva debe desprenderse del origen partidista de quien la encabece y garantizar un trato igualitario a todos los grupos parlamentarios.

Añorve cuestionó además la postura de Fernández Noroña y consideró que durante su periodo al frente del Senado hubo momentos de confrontación política.

A su juicio, el próximo presidente debe privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos.