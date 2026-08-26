CEPAL presenta en la UNAM informe sobre activos estratégicos de América Latina en nueva era geopolítica

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En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el informe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, el cual subraya que el mundo cambió y que la región posee activos estratégicos que han ganado valor en el actual contexto internacional.

El documento fue elaborado por la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, integrada por 13 comisionados de 12 países, entre ellos el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. La Comisión fue convocada por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, y copresidida por los expresidentes Michelle Bachelet (Chile) e Iván Duque (Colombia).

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En el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Michelle Bachelet destacó que los países de la región cuentan con abundantes recursos naturales, capacidades productivas y humanas, un mercado de gran tamaño, además de activos intangibles como el poder blando, que se han revalorizado en el nuevo escenario geopolítico.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas subrayó que la Comisión identifica tres ámbitos estratégicos para la acción exterior: seguridad, economía y valores. Señaló que la estrategia más apropiada para potenciar la agencia internacional de la región es ampliar opciones, evitar alineamientos rígidos, diversificar alianzas y fortalecer las capacidades de análisis y acción geopolítica.

Asimismo, planteó que México debe reflexionar sobre cómo insertarse en esta nueva geopolítica, aprovechando los procesos de relocalización industrial mediante la inversión en educación, ciencia e innovación, con el objetivo de fortalecer el capital humano.

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El informe también fue comentado por especialistas como Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, quien coincidió en que los activos de la región no se traducirán automáticamente en desarrollo, sino que requieren estrategias claras y gobernanza efectiva. Se resaltaron cuatro trayectorias de mejora institucional: fortalecer la capacidad del Estado, reforzar la legitimidad institucional, construir consensos mínimos y enfrentar la expansión del crimen organizado.

Finalmente, autoridades académicas y diplomáticas como Raquel Serur Smeke, Ana Covarrubias Velasco, Gerardo Esquivel Hernández, Beatriz Paredes Rangel y Rolando Cordera Campos destacaron la importancia del documento como herramienta prospectiva para abrir espacios de análisis y diálogo en un contexto de polarización.