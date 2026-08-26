Desmantelan bodega con documentación de red de huachicol fiscal ligada a Ruffo Appel

Cateo Documentos hallados. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron cateadas dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal de combustible en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

La empresa Ingemar S.A. de C.V., estaría directamente relacionada con una red criminal de contrabando de combustible transportado en ferrotanques.

Además, explicó la FGR, se hallaron documentos relacionados con otros esquemas delictivos. Toda esta información se encontraba oculta en ambas bodegas.

Lo asegurado, detalló la institución, permitió identificar indicios relevantes, sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible.

Asimismo, la FGR aclaró que hasta este momento, la Fiscalía no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto Ruffo Appel haya solicitado el cambio de medida cautelar a efecto de que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria.

“En cambio, tenemos información que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente sus derechos”, dijo la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos.

Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa y que ya se encuentra detenida, habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.

Asimismo, habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.