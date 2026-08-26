México se rezaga en generación de energías y baterías a través de la sal

México en el rezago al no sustituir el litio por baterías de sodio

A pesar de que México es el séptimo productor mundial de sal marina, al generar hasta 10 millones de toneladas al año, lo que podría aprovecharse para producir electricidad y fabricar baterías de iones de sodio para autos eléctricos y nuevas tecnologías, como ya lo hacen Estados Unidos, China, Suecia, Francia y Reino Unido, se sigue apostando en crear energías a través de luz solar, sistemas eólicos y gas natural, a lo que se suma que no existen investigaciones para buscar nuevas alternativas de energía, mientras que la explotación del litio sigue estancada.

México cuenta con tres tipos principales de sal que bien podrían ser detonantes y materia prima generadora de energéticos como la sal marina, que se obtiene por evaporación del agua del mar; la sal gema o de mina, que se extrae de yacimientos terrestres de roca de halita y la sal de manantial, que se obtiene evaporando agua de manantiales salados, pero en ninguno de estos existen proyectos en el largo plazo.

Uno de los acercamientos que tuvo México para abrirse ruta hacia una industria en la que se pudiera aprovechar la sal como generador de energía se registró en julio del 2021, cuando investigaciones académicas y un proyecto piloto de energía osmótica se anunció en Veracruz, al lograrse al menos de palabra, un acuerdo entre la Agencia Estatal de Energía, la empresa MAJA Consulting Group y el Instituto Tecnológico de Boca del Río para desarrollar la que sería la primera planta de energía osmótica en Latinoamérica.

El proyecto pintaba para comenzar en 2022, pero debido al elevado costo, la falta de presupuesto público y el desinterés de inversionistas privados para asumir el riesgo financiero impidieron que se materializara.

Información de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y centros de investigación del Conahcyt (como el IER-UNAM) ven potencial en la industria de la sal para el almacenamiento térmico a través de sales fundidas en plantas termosolares, lo que permitiría almacenar calor durante el día y generar electricidad las 24 horas.

Alternativas

El mismo posicionamiento lo comparte la Red de Investigadores de Baterías de México (Rembat), que impulsa la exploración de baterías en estado sólido y alternativas de electrolitos derivados de sales para almacenamiento estacionario a menor costo, destaca que si México adoptara tecnologías basadas en sales tendría importantes beneficios a menores costos y que se sumarían a la generación de energía alternativas con las que cuenta, además de que aprovecharía el almacenamiento térmico masivo al guardar calor para seguir generando electricidad durante la noche.

Asolmex refiere que aprovechar una industria generadora de energía a través de sodio, aunque para su puesta en marcha representaría inversiones importantes, en el mediano plazo se verían ganancias en la reducción de costos en la fabricación de baterías de iones de sodio, lo que permitirá no sólo sustituir el litio como generador energético, sino que abarataría el almacenamiento para la red eléctrica y habría más opciones para su uso en vehículos eléctricos.

México se ubica en el top ten mundial de las naciones de sal marina, al generar entre 8 y 10 millones de toneladas anuales, lo que indica que cuenta con materia prima suficiente para entrar a esta industria, toda vez que el yacimiento más grande del país y del mundo es el de Guerrero Negro, en Baja California Sur, donde opera la empresa pública Exportadora de Sal (ESSA), que concentra más del 80 por ciento de la producción nacional en más de 33,000 hectáreas de salinas marinas.

Otros estados con importantes cantidades de sal son Veracruz, en la Cuenca Salina del Istmo; Yucatán, en las zonas de Las Coloradas y Costa Norte; Nuevo León y Coahuila en la Cuencas del Norte; Tamaulipas, Colima y Sinaloa, en los litorales del Pacífico y el Golfo, entre otros.

México en el rezago al no sustituir el litio por baterías de sodio

Sin proyectos

Organizaciones especializadas ven en la sal una opción adicional en México para generar electricidad y adentrarse en el camino de la industria y producir baterías con este recurso, pero estiman que la indiferencia al no voltear hacia esta alternativa no es por falta del recurso, sino por desinterés, por falta de proyectos y motivos financieros, además de que se carece de tecnologías para esta aventura.

Información de la Red de Investigadores de Baterías de México apunta que en el país existe un alto potencial para instalar proyectos de energía osmótica o energía azul en las desembocaduras de los ríos más caudalosos del país, como la cuenca del Grijalva y Usumacinta en el Golfo de México, pero no hay proyectos para ello.

Asimismo, a nivel legislativo y de investigación, se han presentado propuestas a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evaluar la viabilidad de adentrarse en esta industria generadora de energía a través de las sales y las tecnologías que ello implicaría, pero no hay plantas comerciales operativas en el país debido a los altos costos que representa su proceso.

Sustituto del litio

Mientras las baterías de iones sodio están en fase de investigación en instituciones como la UNAM, el IPN y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), China lidera el desarrollo comercial e industrial de esta tecnología a nivel global con el procesamiento de energía y producción de baterías con sales.

Además del gigante asiático en la lista de países que lideran el desarrollo de la industria energética a través de iones de sodio aparece Estados Unidos y otras naciones europeas.Washington avanza en este sector con firmas como Natron Energy, enfocadas en almacenamiento masivo y centros de datos.Suecia y Francia se colocan en este rubro con empresas como Altris y Tiamat, que impulsan la producción de celdas de sodio para el mercado europeo.

Por China, compañías como CATL, BYD e HyperStrong avanzan con asos agigantados en la producción de baterías de sodio de manera comercial para sustituir el litio como generador de energía.

Por su parte, nuevas empresas estadounidenses como Peak Energy se perfilan en la fabricación de baterías con el procesamiento de sales como sustitutos del litio como detonante energético.En esta lista también aparecen Reino Unido e India, que han visto en la energía producida con sales una oportunidad para obtener beneficios a través de la firma Reliance Industries, sumando más opciones de producción energética además del gas natural, energía solar, el litio y los sistemas eólicos.