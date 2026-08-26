Monte de Piedad insiste: “no se realizará ningún cobro extra relacionado con su préstamo”

Huelga en el Monte de Piedad Siguen las dudas y quejas de los usuarios que tienen artículos en la casa de empeño

El Nacional Monte de Piedad volvió a enviar un mensaje a sus clientes en medio de la huelga que mantiene suspendidas las operaciones de sus sucursales desde el 1 de octubre de 2025: En esta ocasión el comunicado fue sobre los refrendos adicionales, relacionado a cobros extra ligados con el préstamo.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Se siguen generando refrendos?

La institución aseguró que las personas que ya realizaron el desempeño de su artículo no tendrán que cubrir nuevos refrendos ni enfrentar cargos adicionales relacionados con el préstamo, mientras esperan la reanudación del servicio para recuperar sus pertenencias.

De acuerdo con el mensaje difundido por la institución, una vez realizado el pago para desempeñar el artículo dejan de generarse refrendos adicionales. Por ello, el Nacional Monte de Piedad pidió a estos usuarios tener la certeza de que la espera provocada por la huelga no derivará en un cobro extra vinculado con su préstamo.

“¿Se siguen generando refrendos? Cuando realiza el pago de desempeño de su artículo ya no se generan refrendos adicionales; por ello, puede tener la tranquilidad de que no se le realizará ningún cobro extra relacionado con su préstamo", señaló el Nacional Monte de Piedad en sus redes sociales.

La institución también reiteró que los bienes continúan bajo resguardo y podrán ser entregados cuando las sucursales reanuden operaciones.

En el caso de los clientes que ya cubrieron por completo el préstamo, no existe la necesidad de seguir realizando refrendos. Este mecanismo únicamente continúa aplicando para quienes todavía no han podido desempeñar sus artículos.

¿Cómo van las negociaciones de la huelga en el Monte de Piedad? SCJN entra al tema

El Nacional Monte de Piedad informó que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ejercer su facultad de atracción sobre el amparo en revisión 33/2026, relacionado con la declaración de inexistencia de la huelga que mantiene paralizada a la institución.

Para la casa de empeño, la intervención del Máximo Tribunal representa una posible vía para avanzar en un conflicto que ya se ha prolongado durante 11 meses.

La institución considera que la resolución podría establecer un precedente relevante en materia laboral, aunque precisó que el análisis de la Corte estará concentrado en el procedimiento sindical y no en todos los desacuerdos que dieron origen al paro.

El punto central será determinar si el movimiento promovido por la dirigencia sindical cumplió con las reglas y procedimientos internos necesarios, particularmente en lo relacionado con el derecho de los trabajadores a ser consultados antes del estallamiento de la huelga.

Si la SCJN confirma la inexistencia jurídica de la huelga, el Nacional Monte de Piedad señaló que ofrecerá facilidades y certidumbre a sus trabajadores para favorecer un regreso a las labores. Si el criterio de la Corte valida el movimiento, el conflicto tendría que avanzar hacia un nuevo juicio de imputabilidad.

La institución también reiteró que está dispuesta a explorar otras alternativas para resolver la controversia.