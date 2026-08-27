Huachicol fiscal: Testimonios del caso Farías Laguna salpican a “Andy” y a un político de Tabasco

Caso Fernando Farías Huachicol Fiscal (Crónica Digital)

Las declaraciones de testigos incorporadas al caso de huachicol fiscal contra el excontralmirante Fernando Farías Laguna abrieron de nuevo el interés alrededor de dos referencias que, de acuerdo con su defensa, aparecen dentro de la investigación. Se trata de un personaje identificado como “Andy” y un político originario de Tabasco.

Los señalamientos fueron expuestos por el abogado Epigmenio Mendieta a la salida del penal federal del Altiplano, después de que una jueza de control vinculó a proceso al exmando de la Marina por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Mendieta aseguró ante reporteros que ambos nombres o referencias ya habían aparecido previamente en publicaciones periodísticas y que la autoridad judicial tenía conocimiento de los testimonios mencionados durante el proceso.

El apodo es relacionado con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Mendieta no afirmó que la persona mencionada en el testimonio fuera Andy, hijo de AMLO.

El testimonio que menciona a “Andy” en el caso de huachicol fiscal

Cuestionado sobre la existencia de nombres relevantes dentro de la investigación, el abogado defensor relató el contenido de dos testimonios que, según explicó, forman parte de los elementos conocidos en el expediente.

Uno de ellos se refiere a un incidente ocurrido cuando un buque quedó atascado en Guaymas, Sonora. De acuerdo con la versión expuesta por Mendieta, operadores relacionados con la red habrían comentado que buscarían comunicarse con “Andy” para destrabar el problema y que esta persona, a su vez, contactaría al secretario de Marina para intervenir en la situación.

La referencia a un político de Tabasco: ¿Es Adán Augusto López?

El segundo testimonio relatado por el representante legal de Farías Laguna se relaciona con los muelles 289 y 290, instalaciones por donde presuntamente ingresaban embarcaciones que transportaban hidrocarburo.

Según Mendieta, un testigo protegido habría señalado que esos muelles pertenecían a un compadre o amigo de un político de gran relevancia. Ante las preguntas de los reporteros sobre la identidad de ese personaje, el abogado respondió que se trataba de “uno de Tabasco”.

El defensor no proporcionó un nombre adicional ni identificó directamente al político al que hacía referencia el testimonio.

Cronología del caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolvió vincular a proceso al excontralmirante Fernando Farías Laguna y ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Farías Laguna es señalado como una de las piezas centrales de la investigación junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido en el Altiplano desde 2025.

Ambos eran conocidos dentro de la Armada como Los Primos, debido a su relación familiar con Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio de López Obrador. De acuerdo con las acusaciones mencionadas en el caso, los hermanos enfrentan señalamientos por delincuencia organizada y blanqueo de activos.

La investigación sobre la red comenzó a tomar fuerza a principios de 2025, cuando las autoridades detectaron en el puerto de Tampico un buque que transportaba 10 millones de litros de diésel de contrabando.

El esquema investigado corresponde a huachicol fiscal, la importación de combustibles refinados mediante operaciones en las que la mercancía es declarada como un producto distinto, con el objetivo de evitar el pago de impuestos aplicables a los carburantes.

La trama bajo investigación habría involucrado a integrantes de alto rango de la Marina, funcionarios aduanales y empresarios. Las indagatorias colocaron a los hermanos Farías Laguna en el centro de una estructura que presuntamente utilizó puertos y operaciones marítimas para introducir grandes volúmenes de combustible al país.

Fernando Farías Laguna dejó de presentarse ante las autoridades, cuando debía acudir al Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez. Posteriormente salió de México y llegó a Florida, Estados Unidos.

Después de varios meses fuera del alcance de las autoridades mexicanas, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, lo que permitió que el proceso en su contra continuara.