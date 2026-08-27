SHCP, UIF y Pemex refuerzan combate al robo de hidrocarburos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y combatir delitos financieros, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos.

El acuerdo busca establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para detectar operaciones ilícitas y contribuir a la desarticulación de las estructuras económicas que sostienen el mercado ilegal de combustibles.

La colaboración dará continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para identificar redes relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Intercambio de información financiera

Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que permita fortalecer la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Estos datos también serán utilizados para detectar posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados con las actividades de la empresa petrolera.

A su vez, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia financiera que contribuyan a identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos relacionados con las operaciones financieras de la petrolera y sus empresas filiales.

El intercambio de información permitirá reforzar el análisis de las estructuras financieras vinculadas con el mercado ilícito de combustibles y complementar las labores de inteligencia operativa.

Capacitación y coordinación contra el huachicol

El convenio contempla además la posibilidad de desarrollar acciones de capacitación conjunta en materia de análisis operativo y estratégico.

La finalidad es fortalecer las capacidades de ambas instituciones para detectar posibles irregularidades y generar información que contribuya a las investigaciones y denuncias correspondientes.

La SHCP señaló que esta colaboración forma parte de los esfuerzos de coordinación institucional vinculados con la política energética encabezada por la Secretaría de Energía y busca proteger tanto al sector energético como al patrimonio del Estado mexicano.

Con el acuerdo, la SHCP, mediante la UIF, y Pemex buscan reforzar los mecanismos para identificar posibles operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).