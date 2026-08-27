Atribuye Pablo Gutiérrez Lazarus aceptación en encuestas a trabajo “de calle” mientras “otros solo miran”; niega madrinazgo

Pablo Gutiérrez Lazarus recibe su constancia como coordinador de Morena en Campeche

Con la ventaja en las encuestas de su estado, el actual coordinador estatal de Morena en Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, atribuyó la aceptación que registra en los sondeos al “trabajo de calle y tierra” que realiza “mientras los otros se quedan viendo” y rechazó que llegue con “padrinazgos” o “madrinazgos” en alusión a la gobernadora. Layda Samsores.

“Sin padrinazgos ni madrinazgos hemos hecho una labor que al final se refleja en el apoyo en la confianza a través de las encuestas”, aseveró

Una encuesta de La Crónica rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura en Campeche registra coloca al morenista Gutiérrez Lazarus adelante en las preferencias electorales con 40 % mientras que en segundo lugar se ubica el aspirante de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández con el 31 % de las preferencias y muy lejos el aspirante del PRI, Cristian Castro con el 5 %.

Gutiérrez Lazarus, aseveró que en los últimos meses ha incrementado su aceptación en el estado por lo cual confía en consolidarse aún más rumbo a los comicios del 2027 donde se renovará esa gubernatura.

--Movimiento Ciudadano será su principal contendiente?

--Nosotros mismos, se van arrojando los resultados, solo es trabajo con la gente, si uno hace su trabajo los demás se quedan viendo y no tenemos que pensar en el adversario sino en nosotros mismos, de tener capacidades, de construir grandes acuerdos.

--Tiene el apoyo de la gobernadora?

--No, solo el del pueblo

Gutiérrez Lazarus destacó su trabajo de más de 20 años en el municipio de El Carmen en Campeche lo que le ha llevado a gozar de reconocimiento en la entidad y aseveró que si no supiera que va bien en las encuesta no participaría en la contienda rumbo al 2027.

“No quiero ser testimonial, seguiremos construyendo historia y tenemos sustento suficiente para poder construir mucho más de que llevamos hasta ahorita s ha ido construyendo sin haber recorrido el estado obteniendo una buena valoración en las encuestas”, indicó

El coordinador estatal morenista en Campeche recalcó que su crecimiento en las encuestas es por los resultados que ha dado a lo largo de su gestión al frente del municipio de el Carmen y por eso le dan el voto.

“El pueblo juzga lo que uno va trabajando y los resultados”, indicó

--Es usted candidato de la gobernadora Laya Sansores?

-- No, soy del pueblo, vengo del pueblo, haciendo trabajo de tierra y de a pie.