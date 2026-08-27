Destaca MC competitividad de Eliseo Fernández en Campeche; va al alza: Barrales

La vice coordinadora de MC en el Senado, Alejandra Barrales con su compañero, Luis Donaldo Colosio Riojas (Galo Cañas Rodríguez)

Movimiento Ciudadano en el Senado destacó la fuerza y tendencias electorales que registra ese partido en Campeche rumbo a los comicios del próximo año donde se renovará la gubernatura de esa entidad y confió en que se mantendrá al alza en los próximos meses y ganar esa gubernatura.

La vice coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales sostuvo que su partido tiene una importante presencia en Campeche desde al menos 2021 y recordó que en esos comicios la actual gobernadora, Layda Sansores apenas ganó por una diferencia de 5 mil votos con relación al candidato del partido naranja, Eliseo Fernández.

“Las y los ciudadanos de Campeche lo saben, por lo que estamos seguros de que MC se alzará con el triunfo el próximo año. No hay duda de que así será”, confió

Una encuesta de La Crónica publicada este jueves, muestra una lucha cerrada en Campeche entre Morena y Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura el próximo año.

Dicho sondeo coloca al morenista Gutiérrez Lazarus adelante en las preferencias electorales con 40 % mientras que en segundo lugar se ubica el aspirante de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández con el 31 % de las preferencias y muy lejos el aspirante del PRI, Cristian Castro con el 5 %.

Barrales destacó el posicionamiento que tiene Eliseo Fernández como se registra en esta encuesta pues recordó que su partido cuenta con buenos perfiles y excelentes experiencias de gobierno municipal

Em ese sentido, recordó que MC gobierna la capital de Campeche desde el 2021, con Biby Karen Ravelo de la Torre a lo que se suma que en 2024 ganaron la senaduría de primera minoría con Daniel Barreda.

“Por ello, en MC confiamos en que nos va a ir muy bien en la elección de gobernador de Campeche en 2027, tenemos el mejor proyecto, muy buenos perfiles y excelentes experiencias de gobierno municipal”, estableció