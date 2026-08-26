UNRC rechaza señalamientos de hostigamiento y represalias contra docentes

Universidad Nacional Rosario Castellanos

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) rechazó los señalamientos de presunto hostigamiento laboral, campañas de desprestigio y represalias contra docentes, publicados recientemente, y aseguró que no existe una situación de confrontación con integrantes de su comunidad académica.

En respuesta a la nota periodística de La Crónica de Hoy publicada el 21 de agosto, la UNRC señaló que las discrepancias o posibles conflictos entre integrantes de la comunidad universitaria son atendidos por mecanismos establecidos en su Estatuto de Gobierno, Normas de Convivencia y Código de Conducta.

Respecto de los señalamientos realizados por los docentes Samantha Fouilloux y Javier Gámez, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Subdirección de Cultura de Paz y el Comité de Ética de la UNRC afirmaron que no cuentan con registros de denuncias o solicitudes presentadas por ambos relacionadas con presuntos actos de acoso laboral, académico, psicológico o de género.

La Universidad sostuvo que las relaciones laborales de su personal se rigen por el Apartado B del artículo 123 constitucional, su Ley Reglamentaria y las disposiciones aplicables a las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal.

En ese sentido, aseveró que las solicitudes encaminadas a garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones no pueden considerarse actos de hostigamiento o violencia de género y señaló que ambos docentes “se negaron sistemáticamente al cumplimiento de obligaciones establecidas en normas federales”.

Organización sindical

En relación con la organización sindical impulsada por los docentes, la UNRC subrayó que durante 2024 proporcionó facilidades logísticas para que el profesorado ejerciera su derecho de libre asociación.

Por otra parte, precisó que no tiene facultades para reconocer o acreditar sindicatos y que no cuenta con información sobre alguna resolución o toma de nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) que notifique la constitución de una organización sindical al interior de la institución.

Asimismo, puntualizaron que no se han presentado más docentes con acreditaciones de afiliación y negó que las medidas adoptadas contra los profesores estén relacionadas con su actividad sindical.

Acerca de los casos particulares, la UNRC expuso que ambos docentes tenían un salario tabular superior a 30 mil pesos y una jornada de 40 horas. En uno de los casos, mencionó que durante el semestre 2026-1 el profesor impartió ocho horas de docencia y que se negó a presentar informes de actividades de investigación u otras labores complementarias.

Referente al segundo caso, la institución explicó que la docente declaró no contar con otro empleo en la Administración Pública Federal y que posteriormente se detectó otra plaza laboral, por lo que, según la universidad, debía presentar un formato de compatibilidad con dictamen favorable.

UNRC reporta expansión

La Universidad informó que actualmente cuenta con mil 836 docentes, de los cuales mil 748, equivalentes a 95 por ciento, habían recibido y firmado su asignación docente para el semestre 2026-2.

Detalló que en 18 meses pasó de 6 unidades académicas y 6 subsedes en la Ciudad de México a 26 planteles en funcionamiento, así como otros 14 próximos a iniciar actividades durante el semestre 2026-2.

La institución comentó que actualmente atiende a más de 100 mil estudiantes y reiteró que continuará con su proceso de expansión para acercar la educación superior gratuita a distintas regiones del país.

Finalmente, la UNRC garantizó que sus puertas están abiertas a la libre manifestación de ideas dentro de un marco de respeto, veracidad y diálogo, y recalcó que ningún interés personal o de grupo estará por encima del beneficio de la comunidad universitaria.

La Crónica de Hoy 2026