Regreso a clases 2026: Profeco revela qué tiendas venden los uniformes más baratos Con el regreso a clases cada vez más cerca, conoce dónde venden los uniformes escolares más económicos (Imagen hecha con IA)

Los menores del hogar están próximos a regresar a clases y, si aún no has comprado los uniformes escolares, la Profeco ha informado dónde puedes conseguirlos más baratos.

Cada ciclo escolar, los padres de familia buscan las mejores opciones para conseguir los uniformes y útiles escolares que los estudiantes utilizarán en el próximo ciclo escolar, lo que en algunas ocasiones puede representar un fuerte gasto económico.

Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuál es el precio mínimo, promedio y máximo de los uniformes escolares en México para los estudiantes de sexto de primaria y de secundaria, así como las tiendas que los ofrecen.

¿En qué tiendas se encuentran los uniformes escolares más baratos según Profeco?

De acuerdo con la recopilación hecha por Profeco, en promedio, un uniforme escolar de primaria para niña, compuesto de falda, playera blanca y suéter, tiene un costo promedio de $468.62 pesos. Mientras que para niños, el pantalón, playera blanca y suéter tiene un costo total promedio de $505.83 pesos.

No obstante, los precios más bajos fueron detectados en las siguientes tiendas:

Hemsa en Monterrey, Nuevo León: falda escolar en $84.90 pesos.

en Monterrey, Nuevo León: falda escolar en Chedraui en Acapulco, Guerrero: pantalón escolar en $119.00 pesos.

en Acapulco, Guerrero: pantalón escolar en Soriana en Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México: playera blanca en $62.30 pesos.

en Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México: playera blanca en $62.30 pesos. Woolworth en Ciudad Juárez, Chihuahua; Del Sol en León, Guanajuato; y Hemsa de Monterrey, Nuevo León: en estas tiendas el suéter escolar cuesta $169.90 pesos.

¿Cuáles son las tiendas con uniformes escolares más caros según Profeco?

Por otra parte, las tiendas donde se detectaron los precios más altos en algunas de las prendas escolares fueron:

Uniformes Escolares Dany en Villahermosa, Tabasco: falda escolar en $260.00 pesos.

en Villahermosa, Tabasco: falda escolar en Ley en La Paz, Baja California Sur y Uniformes D´Ale-Gar en Hermosillo, Sonora: pantalón escolar en $279.90 pesos.

en La Paz, Baja California Sur y en Hermosillo, Sonora: pantalón escolar en Uniformes Casa Tinto en Mérida, Yucatán y Uniformes La Favorita en Tijuana, Baja California: playera blanca en $190.00 pesos.

en Mérida, Yucatán y en Tijuana, Baja California: playera blanca en Casa Marco, localizada en Cuernavaca, Morelos: suéter escolar en $309.00 pesos.

Precios mínimos y máximos de uniformes para primaria y secundaria en 2026

Tras la comparativa de los precios anteriores, la Profeco determinó que el costo total del uniforme escolar para niñas se encuentra en un mínimo de $317.10 pesos y un máximo de $759.00 pesos; mientras que para los niños ronda entre $351.20 y $778.90 pesos.

En el caso del uniforme escolar para las estudiantes de secundaria, el precio mínimo es de $488.90 pesos y el máximo de $774.00; y para los niños, el costo ronda entre $498.00 pesos y $864.00.