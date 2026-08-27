Las sombras corporativas detrás del imperio de La Casa de Toño: red de 27 empresas y prestanombres Hasta 2025, La Casa de Toño era administrada por al menos 27 empresas diferentes, algunas fundadas por supuestos prestanombres (La Casa de Toño)

Ante el anuncio de la posible venta de La Casa de Toño por 400 millones de dólares, una investigación ha revelado que la cadena de restaurantes de antojitos mexicanos ha sido administrada por 27 empresas, de las cuales algunas fueron fundadas por supuestos prestanombres.

De acuerdo con una investigación realizada por el medio El CEO, hasta 2025, La Casa de Toño, fundada por Marco Antonio Campos Paradán, fue administrada por más de una década por una red de al menos 27 empresas.

El reporte también señala que en algunos de los casos, los socios fundadores de estas empresas eran presuntos prestanombres, ajenos al fundador.

¿Cómo operaban las empresas que administraban La Casa de Toño?

De acuerdo con la investigación hecha por El CEO, desde 2012 habría comenzado la red de empresas que administraba las diferentes sucursales de La Casa de Toño, y fue hasta 2025 que las acciones de estas compañías fueron vendidas a Marco Antonio Campos Paradán, el fundador, por menos de $50,000 pesos.

Del mismo modo, la investigación también reveló que la mayoría de registros de estas compañías se realizaban en la Notaría 181, ubicada en el poniente de la Ciudad de México.

Es así que estas empresas operaban de manera individual contando con fundadores y administradores únicos, así como diferentes registros fiscales, cuentas bancarias diversas o variadas figuras patronales.

Mientras que la principal participación de Marco Antonio Campos Paradán en La Casa de Toño era por medio de 18 registros de marca.

Prestanombres, empleados y amas de casa: Los perfiles al frente de las empresas

Entre los dueños de las empresas administradoras fueron identificados perfiles de empleados, amas de casa y supuestos prestanombres.

Uno de los perfiles identificados por el reporte fue el de Viridiana, una joven que en 2015 fundó la empresa Operadora de Restaurantes Mak, la cual administraba siete sucursales en la Ciudad de México.

Otra administradora es Mariana, quien en 2017 era analista de nóminas de La Casa de Toño; ese año fundó junto con Delfina, una ama de casa, la compañía Restaurantes MARTOCA, la cual administraba cinco sucursales.

Asimismo, otros fundadores identificados fueron abogados, contadores y representantes legales de Marco Antonio Campos Paradán.

Recientemente, este 2026, se reveló que La Casa de Toño estaba contemplando la venta de su compañía, la cual medios como Bloomberg valuaron en más de 400 millones de dólares.