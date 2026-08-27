Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 27 de agosto? Conoce dónde fue el último temblor de hoy en México y de cuánto fue, según el SSN (Imagen hecha con IA)

En México, al ser un país con alta actividad sísmica, diariamente se registran movimientos telúricos, por lo que aquí te compartimos dónde fue el último temblor registrado en el país según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el SSN, el último sismo registrado en México este jueves 27 de agosto ocurrió a las 14:32 horas y tuvo una magnitud de 4.0; conoce todos los detalles.

¿En dónde fue el último sismo registrado hoy, jueves 27 de agosto?

Según lo informado por el SSN, el último sismo registrado este jueves 27 de agosto ocurrió a las 14:32:13 horas, a 36 km al noroeste de Pijijiapan, Chiapas, con una profundidad de 105.1 km y tuvo una magnitud de 4.0.

Reporte de sismos en México hoy 27 de agosto: ¿Cuántos temblores se han registrado?

Hasta las 20:15 horas de este jueves 27 de agosto, en México se han registrado más de 20 sismos, siendo los principales estados donde ocurrieron Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Guerrero.

Estos son algunos de los últimos sismos registrados en el país y su magnitud, según el SSN:

Magnitud 4.1 en Tlacolula, Oaxaca, a las 11:31 horas.

Magnitud 4.1 en Sayula de Alemán, Veracruz, a las 5:31 horas.

Magnitud 3.6 en La Mira, Michoacán, a las 4:49 horas.

Magnitud 3.1 en Coquimatlán, Colima, a las 4:35 horas.

Magnitud 3.3 en Santa Isabel, Baja California, a las 4:13 horas.

¿Se activó la alerta sísmica en México?

Ninguno de los sismos que se han registrado en México este jueves 27 de agosto de 2026 ha ameritado que se active la alerta sísmica en la CDMX o en los estados donde ocurrieron.

Esto se debe a que los sismos son categorizados según su intensidad, por lo que, si no superan los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), no se activa la alerta sísmica.