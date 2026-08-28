¡Ahora arranca el PAN! nombra a Francisco Pelayo coordinador en BCS rumbo al 2027

Francisco Pelayo, se perfila como candidato del PAN en BCS

Luego de que Morena arrancó el “destape” de 5 de sus coordinadores estatales rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, ahora es el PAN quien busca no rezagarse y arrancó formalmente con los nombramientos de quienes encabezarán la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en las entidades del país de cara a los comicios del próximo año.

El primer nombramiento fue en Baja California Sur, donde Francisco Pelayo Covarrubias fue nombrado como Coordinador de la Defensa del PAN en BCS con lo que se perfila como el candidato a esa gubernatura por segunda ocasión.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, recalcó que estos nombramientos marcarán el inicio de una ruta nacional en la que su partido buscará consolidar liderazgos fuertes en todo el país y construir una alternativa capaz de defender a México de Morena.

Destacó que este nombramiento forma parte de una etapa nacional en la que Acción Nacional definirá a los mejores perfiles para encabezar su trabajo político y territorial en cada estado.

“Nuestra causa más importante es salvar a México del tumor guinda. Defender a la Patria, a la Familia y hoy más que nunca a nuestra Libertad”, expresó.

Jorge Romero sostuvo que esta nueva etapa busca fortalecer al partido desde lo local, con liderazgos competitivos, cercanos a la ciudadanía y con capacidad para encabezar las causas que hoy preocupan a las familias mexicanas.

En ese sentido, señaló que la designación de Francisco Pelayo responde a su trayectoria, competitividad y conocimiento de Baja California Sur, así como a la confianza de que podrá encabezar una etapa de organización, unidad y trabajo territorial para fortalecer al PAN en la entidad.

“Hoy refrendamos: que te conviertas en quien habrá de ser el Coordinador de la Defensa de la Patria, de la Familia y de la Libertad”, afirmó

El dirigente nacional aseguró que Pelayo será quien encabece este esfuerzo poniendo al centro las necesidades de las familias sudcalifornianas.

Por su parte, Francisco Pelayo, , agradeció al Partido Acción Nacional y a su dirigencia por apostar al futuro, renovarse y colocar a los ciudadanos en el centro de sus decisiones.

“Tenemos un partido fuerte que hoy abre sus puertas para que, junto a millones de mexicanos, trabajemos para devolverle la grandeza y la esperanza a México y a Baja California Sur”, expresó.