La salud escolar debe ser una práctica permanente: Mario Delgado

Después de un año de ponerse en marcha la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz” por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, uno de sus principales objetivos es lograr que la prevención y el cuidado de la salud de niñas, niños y adolescentes dejen de ser acciones extraordinarias y se conviertan en una práctica permanente dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN), afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En el marco del Congreso Nacional sobre esta política pública, que se realiza en Chiapas, y al ofrecer la conferencia magistral “La Estrategia Vive saludable, vive feliz: una apuesta a la cultura de la prevención”, explicó que la estrategia representa una intervención sin precedentes en las escuelas primarias públicas del país, con un enfoque integral que vincula la educación con la salud física, mental y social, como lo comprometió la jefa del Ejecutivo Federal en su compromiso número 30 de los 100 ante el pueblo de México.

Acompañado del gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, Delgado Carrillo destacó la importancia de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que incorpora la vida saludable como uno de sus ejes articuladores y permite generar congruencia entre lo que se enseña en las aulas y las acciones de prevención que se realizan en los planteles.

Informó que, mediante más de 700 brigadas y la participación de más de 8 mil brigadistas, se logró realizar un censo de salud a más de 10.8 millones de estudiantes en más de 83 mil escuelas, con información individual sobre peso y talla, salud visual y salud bucal. Los resultados muestran que cinco de cada 10 estudiantes presentan algún problema relacionado con el peso y la talla; seis de cada 10 tienen caries, y cuatro de cada 10 presentan alguna deficiencia visual.

El titular de la SEP destacó que esta información permite pasar de diagnósticos generales basados en encuestas a conocer las necesidades específicas de cada estudiante, lo que representa una herramienta de gran valor para diseñar políticas públicas y acciones de atención más precisas.

Delgado Carrillo señaló que la estrategia también ha permitido avanzar en la transformación de los hábitos alimentarios dentro de las escuelas, con la participación de docentes, directivos, responsables de cooperativas y familias. Subrayó que las niñas y los niños se han convertido en agentes de cambio al llevar a sus hogares los conocimientos adquiridos sobre alimentación saludable, actividad física y prevención de enfermedades.

En este contexto, adelantó que la dependencia a su cargo trabaja para incorporar toda esta experiencia como un proyecto comunitario de la NEM, mediante el cual las familias puedan conocer e interpretar los resultados de las jornadas de salud y, junto con las comunidades educativas y las autoridades sanitarias, tomar acciones para mejorar el bienestar de las y los estudiantes.

“Lo que queremos es que esta tarea, que ahora fue extraordinaria, se convierta en algo ordinario en nuestras escuelas; que el cuidado y la prevención de la salud sean una parte sustantiva de nuestro sistema educativo”, afirmó.

El secretario de Educación Pública reconoció la participación de maestras, maestros, directoras, directores, supervisores y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes han contribuido a generar conciencia entre las comunidades escolares y las familias. Añadió que la SEP continuará trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para definir los siguientes pasos y dar continuidad a las jornadas de salud escolar.