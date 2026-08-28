Militar ugandés será extraditado a EU; le acusan de conspirar para facilitar armas al CJNG

Mpeirwe presuntamente formaba parte de una conspiración para contrabandear ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas

El Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales de Uganda informó de la inminente extradición a Estados Unidos de un militar retirado. Los juristas ugandeses acusan al exsoldado, “colaborador cercano” del jefe del ejército de Uganda, de urdir un complot para suministrar armas a cárteles de la droga mexicanos.

Se trata de Katungi Michael Mpeirwe, teniente retirado del ejército ugandés, que se habría aprovechado de su mando y posición en las fuerzas armadas para trabar contacto con jefes del hampa en México y conspirar para venderles armas por valor de aproximadamente 54 millones de dólares.

La justicia en Uganda asevera que el militar entabló conversaciones con operadores en África y Europa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dado que Uganda sostiene un tratado de extradición con Estados Unidos y esta organización criminal figura en la legislación estadunidense como red terrorista extrajera, la Fiscalía ugandesa ha decidido entregar a Mpeirwe a la unión americana.

Michael Katungi Mpeirwe

Sobre el rol del acusado en Uganda, el Ministerio detalló que trabajó de cerca con Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni y mando de relevancia para el Ejército.

Tras su paso por las fuerzas armadas, Mpeirwe ejerció como director de Relaciones Exteriores del partido oficialista, cargo del que fue separado por Kainerugaba cuando afloró una acusación formal en su contra, relacionada con sus vínculos con cárteles latinoamericanos, confeccionada por Estados Unidos en julio de 2025.

La acusación en EU fue formulada por una corte en Virginia y afirma que Mpeirwe presuntamente formaba parte de una conspiración para contrabandear ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas “a cárteles como el CJNG”. En la prosa del documento, la corte adujo que las cuatro letras son “una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y prolíficas de México”.

Hasta junio de este año, Mpeirwe vivió en libertad en Kampala, capital de Uganda. Junto a él, la justicia de EU identificó, en la misma red, a Peter Dimitrov Mirchev, búlgaro arrestado en España en abril de 2025 y extraditado a Estados Unidos recientemente.