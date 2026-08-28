Un estadunidense detenido en Sinaloa tras operativo en Escuinapa

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, en la sede de Mazatlán.

Dos operativos ejecutados por unidades interinstitucionales de las fuerzas de seguridad que operan en Sinaloa dieron como resultado la detención de tres personas en en el municipio de Escuinapa. Autoridades informaron que las células de seguridad fueron activadas al levantarse el reporte de civiles armados en la zona.

El primer operativo tuvo lugar en las inmediaciones de la Huerta Quevedo, donde fueron reportadas detonaciones de armas de fuego. Al llegar al sitio, los elementos de seguridad se percataron de la presencia de una persona con vestimenta táctica al interior de un predio, con una construcción aparentemente en desuso.

Los policías que participaron de la detención de este sujeto informaron que es de origen estadounidense, le fueron asegurados un fusil, un cargador, tres cartuchos útiles y un chaleco con dos placas balísticas.

En sintonía, una segunda acción en la ruralidad de Escuinapa derivó en la aprehensión de otros dos sujetos por parte de elementos de la policía estatal, quienes les habrían detectado sobre una brecha en posesión de cuatro armas largas, 700 cartuchos, cargadores, chalecos tácticos y placas balísticas.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, en la sede de Mazatlán.