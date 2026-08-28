Estados Unidos derriba tres drones del narco en la frontera con México

Las acciones de derribo estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB)

El Northcom estadunidense informó que la operación contra estos supuestos narcodrones tuvo lugar en en Texas durante la noche del martes y el miércoles. Los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizaron un “sistema láser multipropósito” para derribar a las aeronaves que incursionaron en su territorio “con motivo desconocido”.

Sobre el láser, las autoridades estadunidenses sólo especificaron que se trata de una herramienta de “alta energía” capaz de inhibir el vuelo e inutilizar los drones y otros sistemas no tripulados, el arma en cuestión pertenece al Ejército de ese país.

No obstante la propiedad del láser, las acciones de derribo estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), integrada por el Comando Norte y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como por algunas unidades de la Patrulla Fronteriza; “Las herramientas adecuadas, las autoridades adecuadas, en manos de combatientes entrenados. Tres drones del cártel derrotados”, escribió el Northcom en redes sociales para dar a conocer el resultado de la reacción.

Los militares advirtieron que los cárteles han incrementado el uso de drones para facilitar el tráfico de personas y con la finalidad de espiar al personal de las Fuerzas Armadas estadunidenses, pero admitieron que no se han registrado casos de agresiones desde el aire hacia personal de EU desde alguno de estos sistemas no tripulados. En el mismo mensaje, la Fuerza de Tarea agradeció a los soldados mexicanos por su colaboración en los trabajos de mitigación del crimen y el trasiego ilegal de sustancias, armas y personas en la frontera común:

“Al integrar contramedidas multicapa junto con capacidades avanzadas de energía dirigida, como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil. Asimismo, agradecemos enormemente el apoyo de nuestros socios del Ejército mexicano mientras trabajamos juntos para combatir esta amenaza en la región fronteriza”, señaló el general Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB.