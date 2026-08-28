Ley Trasciende: ¿Qué propone la iniciativa para despenalizar la eutanasia en CDMX?

Marcha Ley Trasciende El colectivo ‘Muerte Digna, ¡Ya!’ tomará las calles de la Ciudad de México este viernes 28 de agosto. (@MuerteDignaYa)

Este viernes 28 de agosto de 2026, Samara Martínez Montaño —paciente y activista—, en compañía del colectivo ‘Muerte Digna, ¡Ya!’ se movilizarán en las calles de la Ciudad de México para exigir que el país “avance en el reconocimiento y garantía del derecho a una muerte digna”, presentando ante la población y autoridades los puntos claves de la iniciativa, así como las evidencias de la mayoría social a favor del tema.

“No buscamos decidir por nadie. Buscamos exactamente lo contrario: que nadie decida por ti con información, transparencia, control y acompañamiento médico”, declara la cuenta oficial de la coalición activista en redes sociales.

¿Cómo surgió la Ley Trasciende, propuesta que exige la “muerte digna” en México?

La experiencia que Samara Alejandra Martínez Montaño ha vivido desde sus diecisiete años como paciente de diversas enfermedades, entre ellas insuficiencia renal crónica —actualmente en etapa terminal—, la ha convertido en una de las principales impulsoras del proyecto Ley Trasciende, iniciativa que busca legalizar la eutanasia en México con el propósito de proteger la libertad, autonomía, dignidad y la decisión informada de una persona paciente de una enfermedad terminal o crónico degenerativa.

“Mi iniciativa busca dignificar el dolor humano y poner por principio la autonomía y libre elección de quienes sólo nos hemos dedicado a luchar contra el sufrimiento”, declaró Montaño, resaltando que la mitad de sus treinta años de vida “se han ido” en la lucha contra las enfermedades que le fueron diagnósticadas desde la adolescencia, dislipidemia mixta e hipertensión, seguidas de un diagnóstico de insuficiencia renal crónica en etapa cuatro mientras estudiaba la maestría; meses después, fue notificada de que también padecía lupus eritematoso sistémico.

1/4 🧵 Hoy hacemos historia. Este #28DeAgosto salemos a las calles por la libertad de ser y decidir hasta el final de la vida. 🕊️💜📢Aunque la marcha es en CDMX, esta causa es para todo #México.

Tu voz también cuenta. Exigimos el derecho a una #MuerteDignaYa #LeyTrasciende. Más… pic.twitter.com/HN9AQdIHjz — Muerte Digna, ¡Ya! (@MuerteDignaYa) August 28, 2026

“Es una muerte desgastante para el paciente y quienes le acompañan”, expresó la activista al compartir las intervenciones médicas que ha tenido a lo largo de su vida, tales como dos trasplantes fallidos, una decena de cirugías y una gran cantidad de hemodiálisis, incluyendo también el tratamiento de diálisis peritoneal que inició en 2024 y el cual implica conectarse a una máquina por 10 horas durante la noche a través de un catéter instalado en el peritoneo para reemplazar la función renal que su organismo ya no logra realizar de manera natural.

“Cuando me dijeron: ‘vas a depender de una máquina de por vida’, sentí que me arrebataban parte de mi autonomía y pensé en hacer algo por quienes sufrimos en silencio y buscamos trascender de la forma más humana”, declaró.

Para Samara, así como otras personas pacientes de enfermedades terminales y crónico degenerativas que conllevan un elevado nivel de sufrimiento o son altamente discapacitantes, así como familiares y personal del sector médico en el país, la “muerte digna” propuesta en el proyecto Ley Trasciende implica un “acompañamiento integral” enfocado a dignificar la existencia hasta el último aliento de la persona que ha tomado esta decisión.

Ley Trasciende 2026: implicaciones de la iniciativa que busca legalizar la eutanasia en México

La marcha impulsada por el colectivo Muerte Digna, ¡Ya! que se llevará a cabo en Ciudad de México este viernes 28 de agosto para “reconocer la dignidad humana incluso en el momento final de la vida”, pretende visibilizar y exigir la despenalización de la eutanasia en México al difundir los puntos claves de la Ley Trasciende.

Actualmente la Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido en su artículo 166 Bis 21, por lo que Montaño ha presentado el documento Eutanasia en México: la muerte digna a debate, donde explora la complejidad de esta conversación y resaltando la voz de pacientes que, como ella, buscan obtener “el derecho a decidir cómo vivir, y también cómo morir”.

En la búsqueda de legalizar la eutanasia en México, la iniciativa Ley Trasciende propone puntos claros y específicos para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal; entre ellos, se encuentran:

El o la paciente debe ser mayor de edad .

. En pleno uso de sus facultades mentales .

de sus . Pacientes con enfermedades crónico degenerativas, amenazantes o discapacitantes para la salud y que médicamente ya no encuentran más asistencia.

“No debo convencer a nadie de mi dolor, pero sí puedo crear conciencia y tratar de que empaticen. Estamos en un Estado laico y creo fielmente en que nada ni nadie debe estar por encima de la autonomía humana y la libre elección”, sostiene Samara Montaño.

La movilización a favor de legalizar la eutanasia en México también pretende visibilizar que la mayoría social en el país está a favor de la propuesta, tal como lo reveló la encuesta nacional Por el Derecho a Morir con Dignidad en México durante los años 2016-2022; según sus resultados, el 72.7 % de la gente está de acuerdo en que deben cambiar las leyes para permitir que personas con una enfermedad discapacitante y dolorosa puedan recibir ayuda para acceder a la muerte digna si así lo deciden.