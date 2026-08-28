Programas sociales impulsan a Morena en Campeche

Campeche

Morena encabeza preferencias en Campeche con Pablo Gutiérrez Lazarus como los revela la encuesta de Crónica publicada ayer. Hoy, ofrecemos a nuestros lectores mayor información sobre el comportamiento electoral de los campechanos.

.

¿Por qué a pesar de la desaprobación del gobierno de Layda Sansores, los electores prefieren a Morena? Una de las razones que ofrecen los datos de la encuesta son el efecto de las transferencias del gobierno federal que reciben las familias campechanas. El 48 por ciento de los encuestados residen en hogares que cuentan con ese beneficio. Si solamente la elección fuera entre la población beneficiaria de programas sociales, Morena y su candidato ganarían por 14 puntos porcentuales de ventaja; por el contrario, en el supuesto de que solo votara la población no beneficiara Movimiento Ciudadano lograría un empate técnico, a solo cuatro puntos de su rival.

.

La base partidista también es un factor explicativo del comportamiento electoral. La muestra exhibe la solidez electoral de Morena: la mitad de sus votantes se identifica como “morenistas” (20%), mientras que la base de Movimiento Ciudadano es casi nula, solo del uno por ciento, la gran mayoría de sus simpatizantes provienen de electores sin identidad partidista. Quienes respaldan a Morena tienden a ser más fieles y a defender a su candidato y a su proyecto, mientras que aquellos que apoyan a Movimiento Ciudadano son más volátiles y temporales. Es una ventaja sustancial en favor del partido en el gobierno.

.

De los resultados de la encuesta publicados ayer y del análisis de hoy se desprende que Morena nutre del partidismo y de los programas sociales su músculo electoral, mientras que Movimiento Ciudadano alimenta su fuerza de los electores apartidistas y de la desaprobación de la gobernadora Layda Sansores (68%). Ambos partidos tienen en sus más probables candidatos factores de alta competencia. El emecista Eliseo Fernández Mantúfar logra el 43 por ciento de opiniones positivas, frente al morenista Pablo Gutiérrez Lazarus que alcanza el 40 por ciento. La fotografía de arranque de la contienda sugiere una competencia feroz..