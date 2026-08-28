¿Qué es el sistema AMP-HEL y cómo funciona? El mecanismo láser con el que EU derribó tres ‘narcodrones’ mexicanos

Sistema AMP-HEL Esta nueva tecnología permite a la armada estadounidense derribar objetivos no tripulados sin necesidad de utilizar proyectiles o misiles tradicionales. Foto: Unsplash

El ejército de Estados Unidos utilizó esta semana, por primera vez en operaciones de la frontera sur, el sistema Army Multipurpose High Energy Laser (AMP-HEL) para neutralizar tres drones vinculados con actividades de organizaciones criminales. De acuerdo con el U.S. Northern Command, los derribos ocurrieron durante la noche del 25 y 26 de agosto de 2026, aunque la información fue difundida oficialmente el hasta este viernes.

¿Qué es el sistema AMP-HEL?

AMP-HEL es un sistema de energía dirigida desarrollado por el ejército estadounidense para enfrentar principalmente amenazas aéreas no tripuladas.

Su nombre corresponde a Army Multipurpose High Energy Laser y, de acuerdo con documentos presupuestarios oficiales del Ejército, se trata de un sistema láser de alta energía de 20 kilovatios de clase, instalado sobre un Infantry Squad Vehicle (ISV), un vehículo táctico ligero. Su función es proporcionar una capacidad de destrucción directa (hard-kill) contra drones de los grupos 1 y 2.

A diferencia de un misil interceptor convencional, el AMP-HEL no necesita lanzar un proyectil contra el objetivo. Es un arma de energía dirigida que concentra un haz láser de alta potencia sobre el dron hasta provocar daños suficientes para neutralizarlo.

El concepto forma parte de la estrategia del Ejército estadounidense para ampliar las capacidades de defensa contra sistemas aéreos no tripulados, particularmente mediante armas que puedan responder rápidamente y que no dependan de un inventario de municiones convencionales.

El Ejército también señala que sus sistemas de láser de alta energía están destinados a enfrentar drones y otras amenazas aéreas dentro de una defensa escalonada.

¿Cómo funciona el sistema AMP-HEL contra un dron?

De acuerdo con información de la milicia, el sistema primero debe detectar y seguir el objetivo aéreo, para posteriormente dirigir el láser hacia un punto concreto del dron. Una vez que el haz permanece concentrado sobre el objetivo durante el tiempo necesario, la energía térmica puede dañar componentes esenciales hasta provocar que el aparato deje de funcionar.

El Ejército estadounidense explica que las armas de energía dirigida pueden emitir una cantidad concentrada de energía capaz de deshabilitar objetivos, mientras que sus programas de láser de alta energía están diseñados para proporcionar una defensa contra aeronaves no tripuladas.

Una de las principales ventajas de este concepto es que el sistema utiliza energía eléctrica en lugar de un misil por cada objetivo. Esto permite potencialmente realizar múltiples enfrentamientos mientras exista suficiente energía disponible y las condiciones operativas permitan mantener el láser sobre el blanco.

El Ejército ha señalado que los sistemas láser pueden ofrecer una alternativa de menor costo por enfrentamiento frente a determinadas armas tradicionales de defensa aérea.

¿Cómo derribaron los drones de los cárteles con el sistema AMP-HEL?

Según el comunicado oficial de USNORTHCOM, personal de la JTF-SB utilizó el AMP-HEL para enfrentar y derrotar tres sistemas aéreos no tripulados considerados hostiles durante operaciones realizadas entre la noche del 25 y el 26 de agosto. El comando estadounidense indicó que los drones fueron considerados una amenaza debido a que eran utilizados en apoyo directo de actividades que representaban un riesgo físico para militares estadounidenses y agentes de CBP.

USNORTHCOM señaló además que las organizaciones criminales están utilizando cada vez más drones para facilitar actividades de tráfico de personas y vigilar a personal militar y agentes de seguridad estadounidenses.

La operación representa un precedente porque, de acuerdo con el propio comando militar estadounidense, se trató de la primera ocasión en que el AMP-HEL fue utilizado para derrotar drones vinculados con organizaciones criminales en la frontera con México.