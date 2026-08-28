Segob presenta 10 puntos que fortalecen la estrategia nacional de búsqueda de personas

Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, en el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (Segob)

Gobernación-búsqueda de personas — El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que fortalecerá la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas con 10 acciones orientadas a mejorar la calidad de la información, en la ampliación de capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación de personas y reforzar la atención y coordinación con las familias y las entidades federativas.

La dependencia resaltó que de julio de 2025 a agosto de 2026 como resultado de las distintas acciones emprendidas por la Federación en esta tarea han sido localizadas 13 mil 625 personas, 90 por ciento de ellas con vida.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia, Arturo Medina, informaron sobre los avances de la estrategia desde las instalaciones del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) y que opera durante las 24 horas del día.

“No es indiferente para la Secretaría de Gobernación el dolor de las familias, por eso hemos transformado la forma de hacer las cosas para responder de manera eficaz y humana a esta sentida demanda”, apuntó.

Asimismo, subrayó que “tenemos claro que aún nos queda mucho por hacer, pero no hemos claudicado en nuestra obligación; por el contrario, seguimos empeñados en la búsqueda de quienes están ausentes de sus hogares”, afirmó la titular de la Segob.

Desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata se anunciaron 10 puntos que reforzarán la estrategia de búsqueda (Segob)

Rosa Icela Rodríguez refirió que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, subrayó que el Gobierno Gederal “está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, al tocar el tema de las acciones de búsqueda, señaló que 6 mil 939 fueron localizadas a través de la Plataforma Única de Identidad; 3 mil 39 a través de la estrategia con las entidades federativas; 2 mil 572, mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) y mil 75, fue como resultado de búsquedas en territorio.

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Se fortalece la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones



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Por otra parte, enumeró y explicó los 10 puntos de esta estrategia de Búsqueda que reforzará el trabajo de búsqueda de personas no localizadas.

Garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos con el acompañamiento de 10 expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones. Lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación. Informar los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Informar los avances de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI). Reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas. Implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la FGR, para abatir el rezago forense. Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales. Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado. Mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos. Llevar la estrategia al territorio, mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.

La titular de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos coincidieron en que falta mucho por hacer en esta tarea de búsqueda (Segob)

Por otra parte y al abordar el tema de la integración del grupo de especialistas nacionales y extranjeros, el subsecretario de la Segob indicó que el perfil de los expertos consistirá en el análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación, entre otras actividades, quienes contribuirán a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

La Crónica de Hoy 2026