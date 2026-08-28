Sinaloa prepara Plan de Seguridad y gobernabilidad con apoyo federal

Graciela Domínguez Nava Cuartoscuro (José Betanzos Zárate )

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció que su administración trabaja en coordinación con el gobierno federal para presentar la próxima semana un avance del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, con el que se buscará atender la inseguridad y consolidar la recuperación económica de la entidad.

Domínguez Nava detalló que la estrategia abarca acciones simultáneas para atender las causas sociales de la violencia y reforzar las condiciones de seguridad, con el objetivo de recuperar la confianza de la población en las instituciones.

“Vamos a profundizar una política de atención a los apoyos para la recuperación, para que acompañemos en la recuperación a la economía, pero también, atendiendo diversas causas sociales, que importan para que también recuperemos desde esa vertiente la seguridad”, declaró.

La mandataria estatal indicó que la coordinación con la Federación, propiciará avanzar en la elaboración del documento, aunque por el momento no ofreció detalles sobre las medidas que serán incluidas.

Como parte de la estrategia, Domínguez Nava adelantó que recorrerá los 20 municipios de Sinaloa para estar contacto directo con la ciudadanía y sectores organizados, así como conocer las necesidades de cada región.

“Estamos trabajando todos los días con la mesa de seguridad, hay un seguimiento muy puntual a todo y vamos a privilegiar el diálogo en esta primera etapa con todos los sectores organizados, con el pueblo en general, por eso vamos a recorrer los 20 municipios”, puntualizó.

La gobernadora tuvo reuniones con integrantes de su gabinete, a fin de establecer propuestas concretas que contribuyan a reconstruir la confianza de los sinaloenses en el gobierno estatal.

En paralelo, su administración tendrá el objetivo de impulsar la actividad económica con programas de apoyo a pequeños negocios. Domínguez Nava destacó que las microempresas representan alrededor de 70 por ciento de la generación de empleo en la entidad, por lo que consideró prioritario respaldar a emprendedores durante el proceso de recuperación.

En este marco, encabezó en Culiacán la entrega de apoyos del Programa Equipa Sinaloa, llevada a cabo en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza”.

Durante la jornada fueron entregados 835 equipos y piezas de mobiliario a 220 beneficiarios, entre ellos 87 mujeres jefas de familia y 133 hombres. Los apoyos corresponden a las modalidades Equipa, Estiliza, Atienda y Saber Hacer.

La entrega forma parte de una serie de acciones que la gobernadora ya comenzó en el estado. A principios de la semana se realizó una jornada similar en Escuinapa y próximamente se llevarán apoyos a los municipios de El Fuerte y Choix.

La Crónica de Hoy 2026