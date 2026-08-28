¿Ya salió el calendario de la Pensión Bienestar? Información al momento del pago a Adultos Mayores bimestre septiembre-octubre

Pago Pensión Bienestar Miles de adultos mayores se cuestionan cuándo depositan en mayo

La llegada de septiembre abre nuevamente la expectativa entre los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, quienes esperan conocer cuándo comenzará la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026, de acuerdo al calendario oficial.

Hasta el momento, con base en la información disponible y mecánica de bimestres anteriores, se puede perfilar un calendario tentativo, ya que la Secretaría del Bienestar aún tiene que confirmar oficialmente las fechas.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar para adultos mayores en septiembre?

El pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores de septiembre de 2026 podría comenzar el martes 1 de septiembre, de acuerdo con la proyección. La primera jornada estaría destinada a las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra A.

El calendario avanzaría después de manera gradual por el resto del abecedario.

La programación contempla además una interrupción el 16 de septiembre, fecha en la que no se realizarían depósitos dentro de esta previsión.

Pensión Bienestar Adultos Mayores: Calendario de pagos septiembre 2026 tentativo

La proyección para la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026 plantea que el depósito comenzaría el 1 de septiembre con la letra A. Un día después correspondería a los apellidos que empiezan con B, mientras que C tendría dos jornadas, el 3 y 4 de septiembre.

El lunes 7 continuaría la dispersión para D, E y F. Posteriormente, G tendría asignados los días 8 y 9, mientras que H, I, J y K avanzarían el 10 de septiembre. La letra L quedaría programada para el viernes 11.

La siguiente etapa contemplaría a M durante el 14 y 15 de septiembre. Después aparecería la pausa del 16 de septiembre, antes de que el calendario retomara actividades el jueves 17 con N, Ñ y O.

El viernes 18 sería el turno de P y Q. La letra R tendría dos jornadas, correspondientes al 21 y 22 de septiembre, mientras que S quedaría para el día 23. Finalmente, T, U y V recibirían el depósito el 24, y W, X, Y y Z cerrarían la programación tentativa el 25 de septiembre.

Es importante subrayar que estas fechas no deben interpretarse como definitivas.

¿Cuánto dan en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Para este bimestre, el monto señalado en la información proporcionada por la Secretaría del Bienestar es de 6 mil 400 pesos para las personas de 65 años en adelante.

¿Dónde y cómo cobrar la Pensión Bienestar?

Una vez que el depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores haya sido reflejado en la cuenta, el recurso puede retirarse mediante cajeros automáticos de diferentes instituciones financieras.

El Banco del Bienestar forma parte de las opciones disponibles para realizar estas operaciones. También es posible recurrir a bancos comerciales, aunque en estos casos pueden existir comisiones asociadas con el retiro de efectivo o la consulta del saldo.

¿Qué hacer ante dudas o retrasos en el depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Si el depósito no aparece en la fecha prevista, la primera recomendación es consultar el saldo de la cuenta vinculada al programa antes de acudir a una sucursal. Esta revisión permite confirmar si el recurso ya fue depositado y evitar traslados innecesarios.

Cuando persista alguna duda o exista una inconsistencia en el pago, los beneficiarios pueden recurrir a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o acudir a los puntos de atención autorizados del Banco del Bienestar.