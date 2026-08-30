Cambios a la reforma de doble nacionalidad anuncia Segob a senadores; fantasma Inzunza se pasea en Plenaria morenista

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez inaugura la Plenaria de Morena en el Senado

El fantasma de Enrique Inzunza se paseó por la plenaria de Morena en el Senado donde se buscó minimizar el impacto que tiene sobre el partido el ahora ex integrante de esa bancada desde hace cuatro meses que Estados Unidos solicitó su extradición junto con la de otros 8 funcionarios de Sinaloa entre ellos el gobernador, Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con carteles del narcotráfico, sobre todo de Sinaloa.

En un intento por cerrar ese capítulo, el caso no fue mencionado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez durante su intervención ante los senadores ni formó parte de los asuntos expuestos públicamente al concluir la reunión.

Incluso, la secretaria de Gobernación, afirmó que Morena mantiene la mayoría en el Senado para aprobar las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a la salida del senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, ahora senador sin partido.

“Tienen la mayoría…”. Recalcó ante los cuestionamientos sobre el riesgo de no alcanzar la mayoría calificada para reformas constitucionales con la salida de Inzunza de la bancada morenista.

La funcionaria evitó entrar en mayores detalles sobre el impacto que tendrá la salida de Inzunza Cázares en la correlación de fuerzas del Senado y se limitó a insistir en que el grupo parlamentario de Morena cuenta con la mayoría necesaria para respaldar las reformas de la presidenta Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe iniciativas con carácter preferente al Congreso de la Unión para el periodo ordinario de sesiones que inicia este martes.

“No va a haber iniciativas preferentes, pero vienen muchas iniciativas”, aseveró

No obstante si habrá un amplio paquete de propuestas que serán enviadas al Congreso para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, aunque ninguna será presentada bajo la figura de iniciativa preferente.

CAMBIOS

Por otra parte, la encargada de la política interna del país, cambios en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre doble nacionalidad y anunció que la restricción ampliará su alcance también para quienes aspiren a una presidencia municipal o una alcaldía.

Durante un encuentro a puerta cerrada con el grupo parlamentario mayoritario en el Senado, Rodríguez explicó que la iniciativa presidencia sobre doble nacionalidad no se limitará a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino que incluirá a quienes pretendan encabezar gobiernos municipales y alcaldías.

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez ante los legisladores, el proyecto será ampliado para incorporar también estos cargos de elección municipal.

VAMOS BIEN

El mensaje de la secretaria de Gobernación ocurrió durante la quinta reunión plenaria de Morena en el Senado, donde hizo un diagnóstico de la situación del país y sostuvo ante los legisladores que “las cosas van bien”.

Rodríguez también rechazó que durante la reunión se haya transmitido una instrucción específica a las y los senadores de Morena respecto de la agenda legislativa.

“No hay ninguna instrucción. Solamente hay un reconocimiento por su trabajo”, señaló.

La funcionaria reconoció el trabajo realizado por la bancada morenista y llamó a sus integrantes a mantener el ritmo de trabajo. “No aflojen el paso, pues están haciendo un gran trabajo”, les expresó.