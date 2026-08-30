Caso Pegasus: ¿quién es el empresario ligado a Peña Nieto que reapareció junto a él en una boda?

Enrique Peña Nieto ¿Quién es el empresario ligado a Peña Nieto que reapareció junto a él en una boda? (Instagram: @efraimfeder)

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, volvió a colocarse en el foco de atención tras ser captado durante la boda del cantante israelí Omer Adam y Sacha Israelovich.

El evento privado se celebró en un castillo ubicado en la localidad de Portofino, Italia.

Sin embargo, más allá de la presencia del exmandatario, las imágenes captadas durante la ceremonia generaron cuestionamientos sobre la identidad del hombre que se encontraba a su lado en primera fila.

¿Quién es el hombre junto a Peña Nieto y de qué se le acusa?

En las fotografías y videos revelados del evento, se observa a Enrique Peña Nieto acompañado por el empresario israelí Avishai Neriah.

De acuerdo con información difundida por el medio israelí The Marker, Neriah, en conjunto con el empresario Uri Ansbacher, presuntamente actuó como intermediario entre compañías tecnológicas israelíes y el gobierno mexicano para realizar la venta del software Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group.

De igual forma, los reportes señalan que los intermediarios habrían destinado cerca de 25 millones de dólares entre los años 2012 y 2018 para la obtención de contratos gubernamentales durante la administración del exmandatario.

Aunque los documentos presentados ante los tribunales no especifican la forma exacta en la que se distribuyó dicho capital ni los montos individuales otorgados, especialistas consultados por el medio sugieren que parte de los fondos pudo ser destinada al financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Los detalles de la boda de Omer y Yael Sacha

La celebración matrimonial del cantante israelí contó con la presencia de empresarios millonarios, figuras de la industria musical y la reaparición del político mexicano.

La presencia de Peña Nieto se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales durante la presentación del cantante jasídico Motty Steinmetz.

En el metraje se aprecia al exmandatario portando un traje negro y una kipá en tonos beige, ubicado justo al lado de Avishai Neriah.