“Reto mayúsculo de México”, que Trump no suba aranceles ante el auge exportador hacia EU: Ebrard

Relaciones comerciales México-EU El secretario de Economía Marcelo Ebrard presume del superavit comercial mexicano con EU este domingo en la Cámara de Diputados

México enfrenta un “reto mayúsculo” para conservar las condiciones comerciales favorables que mantiene con Estados Unidos, debido a que sus exportaciones continúan creciendo y amplían el déficit estadounidense, reconoció este domingo el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la sesión plenaria del gobernante Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario señaló que México ha buscado “mantener la posición más privilegiada” en el mercado estadounidense, al que exporta “cada vez más”.

Fuerte salto de las ventas

Ebrard afirmó que México paga actualmente un arancel efectivo del 3.4 % en Estados Unidos, el menor entre sus principales socios comerciales, y recordó que más del 83 % de las exportaciones mexicanas tienen como destino ese país.

El secretario explicó que entre 2025 y 2026 se produjo un fuerte salto de las ventas mexicanas, impulsado principalmente por las exportaciones de equipos electrónicos, cómputo y productos relacionados con el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Ese crecimiento, advirtió, supone una dificultad adicional ante la política proteccionista del presidente estadounidense, Donald Trump, quien considera perjudicial el déficit comercial de su país.

“Cada vez que ve el presidente Trump esto, es otro problema (...) porque él va y ve esto y dice: ‘Pues, ¿por qué no le subimos la tarifa a México?’”, expuso Ebrard.

Superávit récord en el primer semestre

México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos y en mayo alcanzó un récord mensual de exportaciones a ese mercado, con 54.180 millones de dólares.

Durante el primer semestre de 2026 (enero-junio), la balanza comercial bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó un superávit récord favorable a México de 102,581 millones de dólares.

85 de cada 100 bienes mexicanos sin aranceles

Alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas continúa entrando sin aranceles al cumplir con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ambos países mantienen negociaciones en el marco de la revisión del T-MEC, mientras México busca reducir los gravámenes estadounidenses que todavía pesan sobre sectores como el automotriz, el acero y el aluminio. Una nueva ronda bilateral está prevista para septiembre.

Mantener buenas relaciones con los inversores

Ebrard sostuvo además que, pese a las previsiones de una caída de la inversión extranjera directa por la incertidumbre comercial, esta “sigue estando en promedios muy altos”, con Estados Unidos, España y Canadá como sus principales países de origen.

“La clave está, obviamente, en mantener una muy buena relación con Estados Unidos y con Canadá y también con la Unión Europea”, enfatizó.

En ese sentido, destacó la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, firmado en mayo pasado y pendiente de ratificación, que permitirá ampliar el acceso libre de aranceles entre ambos mercados.

Ebrard aseguró que más del 95 % de las exportaciones mexicanas podrá acceder al mercado europeo y que autopartes y vehículos podrán ingresar sin aranceles a los 27 países miembros.

“Tenemos la puerta abierta para poder al menos reducir o, si no es que eliminar, ese déficit y encontrar alguna salida adicional a nuestros productos”, zanjó (con información de EFE).