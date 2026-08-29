Semarnat impulsa economía circular con nuevo modelo de residuos en Chapultepec

Gestión de residuos Bosque de Chapultepec Gestión de residuos Bosque de Chapultepec

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) participó en el lanzamiento del nuevo modelo de gestión de residuos del Bosque de Chapultepec, iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México que busca fortalecer la separación, recolección diferenciada y aprovechamiento de los residuos generados en este espacio público.

El nuevo modelo organiza los residuos en tres fracciones: orgánicos, reciclables y no reciclables. Con ello se busca recuperar aquellos materiales que pueden reincorporarse a los procesos productivos, facilitar el aprovechamiento de los residuos orgánicos y reducir la cantidad que se envía a disposición final.

Además, el esquema contempla acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a visitantes, personas trabajadoras, comerciantes y empresas relacionadas con las actividades del Bosque de Chapultepec.

Nuevo modelo

En representación de la Semarnat, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, señaló que México trabaja para pasar de un modelo lineal, basado en extraer, usar y desechar, hacia una economía circular que permita mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible y devolverlos a la economía.

Explicó que esta transición requiere la participación de los productores para que los bienes, una vez utilizados, puedan ser recuperados y dirigidos a procesos de reciclaje. También consideró necesario desarrollar infraestructura productiva, instituciones, regulación y cadenas especializadas para aprovechar las distintas familias de materiales.

Samaniego Leyva destacó que la nueva legislación nacional en materia de economía circular permitirá articular la responsabilidad de las industrias con el desarrollo de capacidades territoriales para recuperar y transformar materiales.

En este contexto, reconoció el nuevo modelo implementado en el Bosque de Chapultepec como una experiencia con potencial para convertirse en referente para otros espacios públicos y bosques urbanos.

Participantes

El encuentro fue encabezado por la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, y contó con la participación del director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, Roberto Castillo Cruz; la directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, Natasha Uren Vázquez, y la directora del Fideicomiso ProBosque de Chapultepec, Lilia Haua Miguel.

Como parte de la jornada se realizaron la actividad “La Subasta del Futuro” y los talleres “Pasaporte del Cambio”, dirigidos al público, personas trabajadoras, comerciantes y empresas. Las actividades buscan promover la correcta separación y valorización de los residuos, además de impulsar cambios en los hábitos de consumo y disposición.

Con este modelo, la Semarnat refrendó su compromiso de impulsar una economía circular que transforme la manera en que se producen, consumen y gestionan los materiales, mediante alianzas orientadas a recuperar su valor, reincorporarlos a los procesos productivos y reducir la cantidad de residuos.