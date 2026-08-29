A horas del segundo informe; Sheinbaum destaca inversión de un billón de pesos en programas Bienestar

Segundo informe de Claudia Sheinbaum

De cara a su segundo informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó a través de sus redes sociales la inversión destinada a los Programas para el Bienestar y el número de personas y familias beneficiadas durante su administración.

La mandataria señaló que actualmente en México todas las personas adultas mayores, las mujeres de 60 a 64 años y las personas con discapacidad reciben una pensión. También destacó que 500 mil jóvenes tienen un empleo que les ayuda a construir su futuro.

Sheinbaum informó que se han llevado a cabo más de 18 Programas para el Bienestar, para los cuales se ha destinado más de un billón de pesos. De acuerdo con la presidenta, estos recursos han permitido beneficiar directamente a más de 32 millones de familias.

A través de sus publicaciones, la presidenta señaló que estos resultados forman parte de los temas que presentará con motivo de su segundo informe.

Sólo en México, todos los adultos mayores, las mujeres de 60 a 64 años y las personas con discapacidad reciben una pensión. Además, 500 mil jóvenes pueden obtener un empleo para construir su futuro.



Con honestidad, damos resultados.#HonestidadyResultados pic.twitter.com/50rOyobS1r — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2026

Cinco puntos de la economía

Además de los Programas para el Bienestar, la presidenta difundió un video en el que destacó cinco puntos sobre el desempeño de la economía mexicana, los cuales presentó como buenas noticias.

Como primer punto, señaló que aumentó el salario mínimo y que la pobreza laboral se encuentra en su nivel mínimo. Como segundo, destacó que México se encuentra entre los países con menor desempleo del mundo.

El tercer punto señalado por Sheinbaum fue la reducción de la inflación y del costo de la canasta básica. En cuarto lugar, afirmó que el peso se encuentra entre las monedas más fuertes del mundo.

Finalmente, señaló que México registró un año récord en inversión extranjera directa. A estos puntos agregó que no ha habido gasolinazos.

La presidenta acompañó estos mensajes con la frase “Con honestidad, damos resultados”, como parte de la comunicación previa a su segundo informe de Gobierno que se llevará a cabo este 1 de septiembre del 2026.