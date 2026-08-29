Segob detecta trámites posteriores a fechas de reportes de personas desaparecidas

Autoridades federalesrefuerzan la estrategia de búsqueda de personas (Archivo/Cuartoscuro)

Scretaría de Gobernación — La Secretaría de Gobernación informó este sábado que detectó que 40 mil 628 personas registradas como desaparecidas o no localizadas presentan trámites o actividades posteriores a la fecha en que se reportó su desaparición, pero de esa cifra 6 mil 939 ya fueron localizadas.

La dependencia sustenta su información en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mediante la Plataforma Única de Identidad, creada tras las reformas legales aprobadas en julio de 2025 para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

A través de un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, refirió que el Gobierno Federal incorporará a 10 especialistas nacionales y extranjeros en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación para revisar técnicamente las bases del registro y los procesos de búsqueda.

La Segob apunta que la existencia de una actividad posterior al reporte de alguna persona desaparecida no implica que una persona haya sido localizada, por lo que las autoridades deberán verificar las coincidencias y determinar la situación de cada caso.

Asimismo, señala que la revisión forma parte de 10 acciones con las que el Gobierno Federal busca mejorar la calidad de la información sobre desaparecidos, acelerar las búsquedas y enfrentar el rezago forense.

Respecto a los datos presentados de desaparecidos por la Secretaría de Gobernación durante los últimos dos meses, las autoridades federales y estatales consiguieron 3 mil 39 localizaciones mediante mecanismos de búsqueda generalizada.

A estas cifra se suman 2 mil 572 personas localizadas en los últimos seis meses a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Asimismo, la dependencia resaltço que las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) localizaron además con vida a mil 75 personas, de las cuales, según el Gobierno Federal, un 86 por ciento correspondió a ausencias voluntarias no relacionadas con algún delito.

La estrategia contempla también que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, reforzar las búsquedas en hospitales y centros penitenciarios e implementar un Plan Nacional de Identificación Humana con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales.

El gobierno anunció asimismo una ruta por los estados para reunirse con familiares y colectivos, revisar perfiles genéticos y carpetas de investigación y coordinar a las fiscalías y comisiones locales de búsqueda.

México afronta una crisis de desapariciones que ha dejado más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, según el registro oficial, además de un persistente rezago en la identificación de restos humanos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Ejecutivo está “modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias” para localizar a los desaparecidos.

La Crónica de Hoy 2026