CFE fortalece infraestructura eléctrica en la Costa Chica de Guerrero

CFE infraestructura eléctrica Guerrero

El Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizó un operativo especial de mantenimiento en la Costa Chica de Guerrero para fortalecer un corredor eléctrico estratégico que permite transportar energía entre Guerrero y Oaxaca.

Durante los últimos años, la infraestructura eléctrica de esta región enfrentó afectaciones provocadas por los huracanes Otis, John y Erick. Ante estas contingencias, una parte importante de los recursos humanos, técnicos y materiales de la CFE se concentró en las labores de emergencia, reparación y restablecimiento del servicio.

Una vez atendidas estas afectaciones, la CFE llevó a cabo trabajos de mantenimiento en cuatro líneas de transmisión de alta tensión de 115 kilovoltios (kV), utilizadas para transportar grandes cantidades de energía eléctrica a través de la región.

Operativo de mantenimiento

En total, las labores se realizaron en 161.05 kilómetros de estas líneas de transmisión, con la participación de personal especializado, vehículos especiales y apoyo aéreo para facilitar los trabajos en distintos puntos del corredor eléctrico.

Las acciones buscan mantener la red eléctrica en mejores condiciones para transportar la energía y disminuir la posibilidad de fallas que puedan provocar interrupciones en el servicio. Una sola falla en este corredor puede representar una afectación de alrededor de 30 megawatts (MW), por lo que el mantenimiento contribuye a mejorar la continuidad del suministro.

Los trabajos realizados en la infraestructura eléctrica benefician a habitantes de Cuajinicuilapa, Ayutla de los Libres, Agua Zarca, Cruz Grande, Acapulco de Juárez, San Marcos, Florencio Villarreal, Cuautepec, Copala, Marquelia, San Luis Acatlán, Azoyú, Igualapa, Juchitán y Ometepec.

Con estas acciones, el Gobierno de México continúa fortaleciendo la infraestructura eléctrica y la capacidad de la CFE para brindar un servicio más confiable a las familias, comercios y comunidades de Guerrero y Oaxaca.