SICT supervisa el avance de la Carretera Ruta de las Culturas Mayas

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina estuvo presente en Palenque, Chiapas, con el fin de supervisar los avances en la construcción de la Carretera Ruta de las Culturas Mayas.

El funcionario, acompañado de la directora general Janette Cosmes y el equipo del Centro SICT Chiapas, destacó que este proyecto está impulsado por el gobierno de la entidad con apoyo del Estado.

La obra contará con tres túneles, cuatro viaductos, actualmente hay cuatro empresas trabajando en once frentes, pero se informó que en total estarán presentes 24 empresas para ampliar los trabajos a 22 frentes simultáneos.

Se tiene previsto que el proyecto se concluya para diciembre de 2027.