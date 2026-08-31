Informe presidencial de Claudia Sheinbaum desplaza conferencia mañanera de este martes 1 de septiembre

Mañanera de Claudia Sheinbaum Se cancela por Segundo Informe de Gobierno (cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina de este lunes 31 de agosto que no habrá mañanera este martes. El cambio se debe al informe de Gobierno que se llevará a cabo en el Patio de Honor del Palacio Nacional.

Segundo Informe de Gobierno: ¿Cuándo es y cómo verlo?

La mañanera de este jueves fue cancelada debido al Segundo Informe de Gobierno. El evento está programado para las 11:00 horas del martes 1 de septiembre.

En preparación para el segundo informé, la presidenta compartió un spot en el que compartió “cinco buenas noticias sobre el desempeño de la economía mexicana” como el aumento del salario mínimo y la baja tasa de desempleo.

Durante su primer informe de gobierno el año pasado, Sheinbaum destacó la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre la cuales se encuentran aquellas para reducir el nepotismo y garantizar Programas del Bienestar. También habló sobre algunos de los logros económicos del Plan México y prometió que acordaría una estrategia de seguridad con Estados Unidos, los resultados de la cual se han visto durante el último año y probablemente será destacada en la conferencia de este martes.

El informe se transmitirá a través de televisión abierta y la redes sociales de la presidenta, como su canal de YouTube, así como también en aquellas del Gobierno de México.

El miércoles 2 de septiembre se llevará a cabo la mañanera en el Palacio Nacional de manera regular. A partir del 3 de septiembre, la mandataria se irá de gira por todos los estados de la República para realizar sus informes locales.

La rendición de cuentas responde al artículo 69 de la Constitución y su intención es dar una rendición de cuentas sobre logros de un sexenio durante un año determinado. El acto se llevó a cabo por primera vez en 1825 y desde 1917 se estableció que se realizara el 1 de septiembre. Aunque antes se presentaba y leía un extenso documento escrito desde el Congreso de la Unión en San Lázaro, a partir de 2008 es el secretario de gobernación quien se presenta ante el congreso con el informe completo, mientras que la presidencia da un discurso resumiendo los puntos más destacados desde el lugar de su elección.